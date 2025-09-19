"OČAJNIČKI POKUŠAJ DIKTATORA IZ PRIŠTINE" Petković: O upadu u KBC Kosovska Mitrovica obavestio sam Kvintu i Sorensena
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je o upadu policije Aljbina Kurtija u KBC Kosovska Mitrovica i Dom zdravlja odmah obavestio Kvintu i posrednika u dijalogu Petera Sorensena.
- O sinoćnjem upadu Kurtijeve policije u KBC Kosovska Mitrovica i DZ odmah sam obavestio Kvintu i posrednika u dijalogu Petera Sorensena. Zdravstvo i prosveta na KiM prema svim važećim sporazumima deo su srpskog sistema, uprkos očajničkim pokušajima diktatora iz Prištine koji gubi vlast - objavio je Petković na mreži X.
