"DAĆU SVE OD SEBE" Vučić: Ako rešimo pitanje taksi, jedna japanska kompanija spremna da odmah uloži 500 miliona evra

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić je rekao da se plaši da više odlaganja sankcija NIS-u neće biti, i da ćemo biti u izuzetno teškoj situaciji.

Foto: I. Marinković

- Daću sve od sebe. Za mene je naravno velika čast što ću pričati sa Rubiom, i sa Koštom, i sa Kajom Kalas. Razgovaraću sa još 22 lidera širom sveta, i očekujte uskoro dobre vesti po pitanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Kako ćemo da stignemo sve to za 4 dana u Njujorku, ne znam. Ako rešimo pitanje i taksi, jedna japanska kompanija je spremna da odmah uloži 500 miliona evra. Ja sam veoma pesimističan po svakom pitanju, ne izlazim sa prognozama, pa ne bih to ni sada da radim, ali verujem da ćemo rešiti taj problem. Nadam se - rekao je predsednik tokom gostovanja na Blic TV.

Dodaje da ako to rešimo, to neće biti samo pitanje izvoza, već i pitanje ukupnog investicionog ambijenta.

- Mi možemo preživeti jednu milijardu, naći ćemo neko rešenje, ali za ceo ambijent, zato je važno da to pitanje što pre rešimo sa onima koji najviše odlučuju - kazao je Vučić.

O strateškom dijalogu sa SAD

- Oni su prekinuli strateški dijalog sa Prištinom, i zbig svih poslednjih akcija i zbog Kurtija koji ne poštuje ni one koji su mu saveznici i koji su mu najbliži - kaže Vučić.

Istakao je da Srbija ne mora da bude u saglasju po svakom pitanju sa SAD, i ponovio je da smo vojno neutralna zemlja koja neće članstvo ni u NATO, ni u ODK - te da će Srbija uvek sama čuvati i svoje nebo i svoju zemlju.

- Mi imamo nešto uži put strateškog dijaloga nego neke druge zemlje. Ali činjenica da su Amerikanci spremni da pričamo to je važan signal za sve i za investitore širim sveta - rekao je Vučić.