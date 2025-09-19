Politika

"OSUĐUJEM IZJAVU SINIŠE VUČINIĆA" Vučić: Verujem da se on pokajao - za svaki slučaj mi ćemo dati zadatak policiji i BIA da se to proveri

19. 09. 2025. u 09:40

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić je, govoreći o izjavi Siniše Vučinića o mogućem ubistvu Pavla Cicvarića od strane blokadera, kazao da nema saznanja da se planira ubistvo.

- Dozvolite mi samo, kratko da odgovorim. Vidite kako je to interesantno. Svakog dana, svakog dana dakle, zvaničnici, novinari, analitičari, kandidati na listi blokadera, govore o tome kako me treba ubiti, crtaju me obešenog i ubijenog. Nikada to nikome nije čudno. A ovo vam je čudno. A ja ću pokazati razliku. Ja osuđujem izjavu Siniše Vučinića, smatram je neodgovornom. On je hteo da kaže da blokaderi propadaju, to je jasno, ja to vidim kroz brojeve i to svi znaju. Ali to se ne govori na takav način, i zato i osuđujem tu izjavu Siniše Vučinića. Ali osuđujem i one koji me dnevno po 14 puta ubijaju, a vi to nikada niste uradili, niti primetili, niti se iščuđavate. Ja verujem da se on pokajao, Siniša Vučenić, i da takve gluposti neće da pravi. A za svaki slučaj, mi ćemo dati zadatak policiji i BIA da proveri da li postoji nešto iza tih neodgovornih tvrdnji, tako se ponaša odgovorna država i odgovoran predsednik - dodao je on.

- Za razliku od drugih ja moram da vidim ono što je istina, a ne ono što mi jedna strana nameće kao činjenicu, stavljajući povez na oči da ne vidi šta se stvarno zbiva sa druge strane - navodi Vučić.

