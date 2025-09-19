VUČIĆ O BOGDANU JOVIČIĆU: Nosio je čliviluk kojim je razbijao prostorije po celom gradu - svaki građanin bi trebalo da osudi to
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je Bogdan Jovičić, koji se predstavlja kao jadan i nevin student, uhapšen jer je uništavao prostorije detaljno i bez imalo stida, primenjivao najbrutalnije nasilje prema tuđoj imovini.
- Bio je mudar da je nosio čliviluk kojim je razbijao prostorije po celom gradu! Tek tada je policija uspela da ga prepozna. Nema sumnje da bi svaki građanin trebalo da osudi taj potez. Kaže da jedan deo ljudi pokušava da od takvih ljudi napravi heroje - navodi Vučić, tokom gostovanja na Blic TV.
- U celoj Srbiji ih se sinoć skupilo 3150 - kaže predsednik o protestima zbog hapšenja N
Na pitanje da li je bilo preterano što je Jovičić sa vezanim nogama doveden na sahranu oca, predsednik kaže:
- To morate da pitate nadležne pravosudne organe. Ja bih procenjivao da li on želi da pobegne ili ne.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)