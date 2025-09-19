VUČIĆ O BOGDANU JOVIČIĆU: Nosio je čliviluk kojim je razbijao prostorije po celom gradu - svaki građanin bi trebalo da osudi to

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je Bogdan Jovičić, koji se predstavlja kao jadan i nevin student, uhapšen jer je uništavao prostorije detaljno i bez imalo stida, primenjivao najbrutalnije nasilje prema tuđoj imovini.

Foto: Printskrin

- Bio je mudar da je nosio čliviluk kojim je razbijao prostorije po celom gradu! Tek tada je policija uspela da ga prepozna. Nema sumnje da bi svaki građanin trebalo da osudi taj potez. Kaže da jedan deo ljudi pokušava da od takvih ljudi napravi heroje - navodi Vučić, tokom gostovanja na Blic TV.

- U celoj Srbiji ih se sinoć skupilo 3150 - kaže predsednik o protestima zbog hapšenja N

Na pitanje da li je bilo preterano što je Jovičić sa vezanim nogama doveden na sahranu oca, predsednik kaže:

- To morate da pitate nadležne pravosudne organe. Ja bih procenjivao da li on želi da pobegne ili ne.