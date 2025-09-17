"TAKO SE BORI ZA SRBIJU": Brnabić podsetila s kim se sve Vučić sastao u samo 6 meseci
DOK se blokaderi, svi sateliti bivše vlasti, bore da se Srbiji uvedu sankcije i zemlja stavi u izolaciju, predsednik Aleksandar Vučić se bori da za Srbiju stvori nove šanse, izjavila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se, samo u poslednjih šest meseci sastao sa čitavim nizom stranih zvaničnika. Ako se setimo samo šefova država i premijera, tu su (hronološki poređano od najskorijih susreta) predsednik Vlade Japana, car Japana, predsednik NR Kine, predsednik Vlade Slovačke, predsednik Ruske Federacije, generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo, savezni kancelar Austrije, predsednica Vlade Italije, predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, predsednik Francuske, kralj Španije, predsednik Vlade Španije, predsednik Češke, predsednik Vlade Grčke, predsednik Ukrajine, predsednik Vlade Mađarske, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, predsednik Evropskog saveta, generalni sekretar Saveta Evrope, predsednik Turske, predsednik Crne Gore, predsednik Egipta, predsednik Kazahstana, komesarka za proširenje i susedsku politiku Evropske komisije, predsednik Kipra, kralj Jordana i predsednik Bugarske. I dok se blokaderi, svi sateliti bivše vlasti, bore da se Srbiji uvedu sankcije i zemlja stavi u izolaciju, predsednik Vučić se bori da za Srbiju stvori nove šanse, da se u sve izazovnijim vremenima Srbija što bolje i sugurnije pozicionira, bori se da sačuva stara i napravi nova partnerstva. Tako se bori za Srbiju - objavila je Brnabić na mreži X.
