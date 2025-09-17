VUČIĆ IZ JAPANA: Gnev naroda protiv blokadera je sve veći! Narod će želeti da ih juri po ulicama, ja to neću dozvoliti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tokija nakon sastanka delegacija Srbije sa japanskim privrednicima.

Foto: Printscreen/Pink

- Imali smo važne sastanke sa privrednicima iz Japana sa onima koji su investirali u Srbiju i sa onima koji planiraju da investiraju još. Moraćemo da rešavamo pitanje taksi SAD, da bismo mobli da rešavamo nove investicije. Predstavili smo stvari u Srbiji i ekonomsko stanje u Srbiji i šta mogu da očekuju ako ukoliko ulažu u Srbiju. Bilo je ključno nekoliko oblasti. Energetika, gde sam govorio o svim našim problemima i problemima sa kojima će energetski sistemi u mnogim zemljama Evrope imati u budućnosti, šta je ono što možemo da uradimo i gde nam je potrebna japanska tehnologija i znanje. Ono što je dobro je što nemamo problem sa javnim finansijama, sa finansiranjem javnog duga, nikakve probleme nemamo i verujem da je to ta vrsta fiskalne i monetarne stabilnosti koja je naišla na odjek ovde u Japanu. Razgovarali smo o veštačkoj inteligenciji, električnoj energiji za električna vozila i kada sve to imate u vidu jasno je koliko će vam struje biti potrebno u budućnosti i zato moramo na vreme da krenemo da radimo.

Kaže da je veoma zadovoljan sa rozgovorom koji je imao i sa carom i sa premijerom.

- Mislim da smo dobar posao napravili u Japanu. Ponosan sam na našu zemlju. Zahvalan sam i ljudima koji su dobar paviljon uradili u Osaki jer nemamo često priliku da se prikažemo i pokažemo u Japanu i ostanemo zapamćeni. I dalje je ovde Dragan Stojković popularan i najveće ime od Srba koje Japanci pamte, ali to govori o tome kako nismo u međuvremenu mnogo ulagali kako ne bi čuli za druge stvari i ljude.

Pitanja novinara

Na pitanje novinara o odgovoru blokadera da je saopštenje ruskih službi o pripremi Majdana u Beogradu netačno, te da je ruska služba u sprezi sa vlašću, i da blokaderi pripremaju komemorativni skup, kaže:

- Pa svaki njihov skup je bio komemorativni skup koji nema veze baš sa pravoslavnim običajima i na kraju se pretvorio u nasilnički. Ja nemam ništa protiv, samo nisu tako govorili kada je SVR izašao sa saopštenjem protiv srpske države pre samo nekoliko dana. Tada su imali drugačiju predstavu ruske služve, ali nemam ja ništa protiv. Mi smo zahvalni partenrskoj ruskoj službi i dobro ćemo je proučiti - kaže Vučić.

Kaže da je priča oko obojene revolucije odavno završena, ali da blokaderi to nisu videli što ukazuje da nemaju dovoljno znanja o politici.

- U vezi sa tim je i ta priča Jove Bakića. To što sam preživeo u prethodnih 14 godina, teško da bi neki evropski predsednik nije preživeo i ne bi mogao da preživi ni politički a ni fizički, imajući u vidu sve te pretnje kroz koje sam prošao. To su ljudi koji više ne znaju šta će pa prete. Jasno vam je da se niko ne plaši Bakića ni plaćanja računa. Uvek sam poturao moju glavu gde drugi neće ni nogu. Nisam se plašio ni hrabrijih, ni većih ljudi, a kamoli budala kao što je Bakić. Neka se ne sekiraju mnogo, čuvaću ih od gnevnog naroda. Narod će želeti da ih juri po ulicama, ja to neću dozvoliti. Daću sve od sebe da ih sačuvam. Broj onih koji izlaze protiv blokada jer 10, 20 puta i više veći. Gnev jeste sve veći, ali ti ljudi ne smeju da se ponašaju kao Bakić i ostali.

Na pitanje o kritikama šolakovih medija što će se utakmica igrati u Leskovcu kaže:

- Vidite kakve gluposti ti ljudi pričaju. Imaju Španci, kao najveća fudbalska, svetska sila, Bernabeu, Kam Nou koji se obnavlja, pa ne igraju tu utakmice, oni igraju utakmice u Kordobi, Kadizu, Sevilji. Mnoge zemlje igraju u drugim mestima svoje utakmice da bi promovisale kako fudbal, i da bi pokazale da se ne živi samo u jednom gradu. I to je naša politika. A od čega da budem uplašen? Zvog toga što je 2000 njih vikalo "Vučiću p*deru"? I šta su time postigli osim što su iznervirali sve normalne ljude? Jel ima nešto novo što će da kažu? Nešto genijalno su smislili pa se neko plaši? Ne, trebalo je da igraju protiv Engleza prvo u Leskovcu, zbog toga što u Leskovcu navijaju za našu reprezentaciju. A ljudi koji ne dođu da navijaju za reprezentaciju već da napadaju svoje političko rukovodstvo, umesto da bodre svoj nacionalni tim, to mogu da rade na svakom mestu. A da ne pričamo o tome da je mnogo veći razlog što je ćorav video da su Englezi 10 puta brži od nas i da je trebalo da igraju na terenu koji je 5 metara kraći, a to je teren u Leskovcu u odnosu na Marakanu. Ali šta ja da radim? To je greška i stručnog štaba i FSS. A o atmosferi da ne govorim? Jedan grad živi za reprezentaciju, a ne za politiku jer za politiku živite na dan izbora, a neki drugi ne ćive za reprezentaciju već za sebe i sopstvena iživljavanja. A što se tiče nacionalnog stadiona, igraćemo sve utakmice ili najveće i najvažnije utakmice na nacionalnom stadionu, ali to ne znači da ih nećemo igrati u Loznici, Zaječaru, Leskovcu i drugim modernim stadionima koje grdimo.

Na pitanje da li će tokom posete SAD razgovarati sa predstavnicima američke administracije oko taksi, navodi:

- Ne znam da li je to vama neko rekao, pošto ja nisam, ali sam pre 10 minuta tobio poruku da je američki drćavni sekretar Mark Rubio traži susret samnom, pa eto prilike da razgovaramo o tome. Ja ću pokušati da razgovaram sa gospodinom Besentom iz Trežri departmana, jer sad te sankcije postaju za naš važne. Ne smem ni da kažem koliki nivo će jedna kompanija da ima investiciju u Srbiji, odavde iz Japana, ukoliko rešimo pitanje taeifa ili taksi, kako god da ih nazivate.