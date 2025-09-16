"POSEBNA ČAST I VAŽNA STVAR ZA SRBIJU" Vučić: Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Beograd (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Japana.

Foto: Printscreen/Pink

- Imao sam sastanak kod cara, to je posebna čast. Zanimljivo je da su njegovi otac i majka kao prestolonaslednici 1976. bili u poseti Srbiji. Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Beograd. On je mlad i verujem da će razmotriti dolazak - kazao je predsednik.

Vučić je kazao da mu je utisak da je razgovarajući sa njim video koliko je reč o skromnim ljudima, pristojnim.

- Neverovatno je koliko je to minimalistički, ta palata - rekao je i još jednom zahvalio na gostoprimstvu.

Vučić kaže da japanske kompanije zapošljavaju oko 7.000 ljudi, da su drugi najveći donator.

Predsednik je istakao važnost potpisanih dokumenata.

- Verujem da taj signal će mnoge zemlje iskoristiti. Mi ćemo da ti sve od sebe da ispoštujemo procedure - kaže Vučić.

- Sagledali smo sve ono što se u svetu dešava. Ja sam objašnjavao srpsku poziciju, Verujem da japanski premijer odlično razume politiku. Verujem da je ovo za našu zemlju izuzetno značajna stvar. Predstoje nam razgovori sa japanskim kompanijama koje posluju u Srbiji, pa posle toga radna večera. Sutra pre podne imamo poslednji sastanak sa njihovim poslovnim asocijalcijama - kaže Vučić.

- Jedino što rade svakoga dana je da komentarišu moj rad, dok ja radim. Neretko i svoju slavu i mnoge druge praznike provedem u inostranstvu. I odavde sam čestitao i proslavio naš praznik, ali i učinio neke važne stvari za našu zemlju. Razgovor sa japanskom vladom za mene nije gubljenje vremena. Šta god uradio, nikada neće biti dobro. Ja mislim da ljudi vide ogroman trud. To nije uvek jednostavno, ne mogu to neki da razumeju. Nikada to nije bio deo njihovog karaktera. Što se tiče vojne parade, ne dižemo nikakvu buku, samo hićemo da pokaemo koliko je vojska napredovala. Neću nikakav govor da držim. Dela su moje najbolje reči - navodi predsednik.

- Mnogo novca je uloženo u rušenje države. Ostaje da se zahvalim onima koji su branili državu i nisu tražili mesto u obojenoj revoluciji. Potvrđujem da će mnogo promena da bude u svim državnim strukturama - kaže Vučić.

O upozorenju SVR o pripremi Majdana u Srbiji

- Mi sa pažnjom pratimo svako saopštenje SVR, i kada nas kritikuju zbog municije pažljivo pročitamo i analiziramo. Našim ruskim partnerima u skladu sa tim odgovorimo. Uvek sa pažnjom pratimo i čitamo šta kažu. To je jedna od najvećih i najmoćnijih službi. Nemam nikakve sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluciju ne mogu tek tako da odustanu, suviše je novca uloženo, zato će morati da imaju završni pokušaj. Mi smo spremni za to odavno, spremni smo bili za taj pokušaj i pre 15. marta. Verovatno smo zatečeni i nespremni bili u decembru, januaru i delu februara, a od 15. februara smo već mnogo spremniji. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštiti - ističe predsednik.

O izjavi Borka Stefanovića da je reč o "ponovnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Srbije" Vučić kaže:

- Video sam jednu liniju njegove reakcije. Ja na to imam kontra pitanje - kako on zna da to nije plan, kad on nije deo blokadera? Nas ubeđuju sve vreme da nisu deo blokadera, da ne sarađuju. Kako je on ubeđen da to nije istina? Ili će biti da smo mi u pravu kada kažemo da svi oni učestvuju u prljavom poslu rušenja Srbije. To vreme u kome se mogli na bilo koji način mogli da ugroze Srbiju je davno prošlo. Problem njihov je što nikada ne slušaju one koji su uspešniji od njih. Dobro bi bilo da čuju savete, razmisle kako sebe bolje da pozicioniraju, onda će imati više uspeha. Kasno im je za sledeće izbore, ali za neke za tamo, nekih pet, šest, sedam godina - navodi.

Predsednik se ranije danas sastao sa predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom, kao i sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.