"IDE PAVLE REDOVNO KOD MRZITELJA SRBIJE" Đurićeva i Pantić Pilja odgovorile Grboviću - Očajnički pokušava da ne padne u potpuni zaborav

NARODNE poslanice Nevena Đurić i Bilja Pantić Pilja odgovorile su na intervju Pavla Grbovića za tajkunsku Novu, u kojem on tvrdi da "SNS pokušava da se dotetura do kraja 2026. kada će većina poslova u vezi EXPO biti naplaćena".

Foto: Printscreen

"Pavle Grbović, čiji je pokret na nivou statističke greške, može da proba da se dotetura do prelaska izbornog praga, kad već priča o teturanju.

Samo ne znam koga će sada da prevari i na čijoj listi će sada da bude, prošli put ga je Đilas prihvatuo ali su vrlo brzo nastupile nevolje u raju.

Ide Pavle redovno kod mrzitelja Srbije, šeta se po inostranstvu i pljuje i Srbiju i građane naše zemlje.

Zalaže se za nezavisno Kosovo, za genocid u Srebrenici, ne bira on, samo da se dodvori strancima.

Primaju ga raširenih ruku, pokušava Pavle da se proda strancima jer ga neće građani Srbije.

Samo da podsetim da je isti taj Pavle, ruku pod ruku sa Šaipom Kamberijem podneo Narodnoj skupštini Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici.

To je sve što treba da se zna o Grboviću.

U Strazbur ga primaju poslanici koji žele nezavisno Kosovo i sa njima napada Srbiju.

O takvoj je osobi reč.

Bez integriteta i sa jasnim ciljem-napasti svoju zemlju po svaku cenu.

Sva sreća pa su građani Srbije prepoznali ko je izdajnik svog naroda i zato Pavle nikada neće doći na vlast.

Srbiju mora da vodi neko kome je Srbija sve na svetu, a takav je Aleksandar Vučić koji se nikada nikome neće dodvoravati već radi i uvek će raditi samo u interesu Srbije!", napisala je Pantić Pilja na svom zvaničnom Instagram profilu.

Oglasila se i poslanica Nevena Đurić.

"Lider minornog Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, u očajničkom pokušaju da ne padne u potpuni zaborav, izgovara besmislicu za besmislicom. Čovek više ne zna da li je gore to što priča ili to što misli da neko još uvek sluša!

Umesto da ćuti i makar tako sačuva trunku dostojanstva, on sa ponosom govori za tajkunsko - kriminalnu medijsku kliku. Uvek je u prvim redovima sa ostalim mrziteljima svega srpskog: od onih što bi da nam nametnu žig "genocidnog naroda", do onih kojima smeta svaki uspeh Srbije, a najviše ono što je država postigla pod vođstvom predsednika Vučića.

Smeta im što se ime Srbije danas izgovara sa poštovanjem, što se uvaženo dočekuje u svetu, što ima liderstvo i snagu. Smeta im i Srbija koja se bori i radi, a ne živi od fondacija, stranih donacija i podzemnih dogovora.

Kada ova najobičnija politička marioneta počne da priča o "oslobađanju pravosuđa od partijskog uticaja", jasno je da misli na projekat tajkuna Đilasa i ološa iz žutog preduzeća. Njihov model "nezavisnog pravosuđa" je ono kad se sudije i tužioci postavljaju u podrumima stranaka, uz kafu, koverte i poslušnost. I ne samo da su to radili, nego se i danas time hvale, umesto da se stide!

Dok blokaderi, naručeni nasilnici i politički siledžije napadaju policiju po ulicama kao da su na ratištu, on se usuđuje da govori o "policijskoj brutalnosti". A istina je potpuno suprotna: policija nikoga ne napada, već brani državu, institucije, red i zakon. Profesionalno. Smireno. Snažno. To što oni tu policiju koriste kao izgovor za svoje prljave poduhvate prolazi možda kod njihovih stranih nalogodavaca, ali ne i kod građana Srbije.

Ali, što je najniže, najbestidnije, jeste njegova prozivka na račun srpske vojske. Vojske na koju smo danas ponosni. Koja više nije razgrabljeno lovačko društvo u službi NATO sekretarica, već organizovana, opremljena i snažna institucija koja čuva naš narod i našu zemlju. Za njega je problem to što vojska danas liči na vojsku, a ne na razbijenu brigadu kakva je bila kada su je vodili oni sa kojima danas sedi u skupštinskim klupama. To što ga to boli - najbolji je dokaz da idemo u pravom smeru!", navela je Đurićeva u saopštenju.

BONUS VIDEO:

🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚