Politika

VIJORE SE TROBOJKE: U Severnoj Mitrovici istaknute zastave Srbije podovom Dana srpskog jedinstva (VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2025. u 10:49

POVODOMobeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u Severnoj Mitrovici jutros su istaknute zastave Srbije.

ВИЈОРЕ СЕ ТРОБОЈКЕ: У Северној Митровици истакнуте заставе Србије подовом Дана српског јединства (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub

Zastave se vijore na zgradama fakulteta, kao i na Domu zdravlja.

Srpske trobojke okačili su i pojedini građani na svojim stanovima, prenosi Kosovo onlajn.

Srbija i Republika Srpska danas slave Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!