"SRAMNI POTRČKO ĐILASOVOG SSP" Piper: Baljak je slika i prilika blokaderskog dna koji mrzi svoju zemlju
NOVINAR Uroš Piper odgovorio je Aleksandru Baljaku, navodeći da je on "slika i prilika blokaderskog dna koji mrzi svoju zemlju".
- Sramni potrčko Đilasovog SSP-a Aleksandar Baljak poredi Srbiju sa nacističkom Nemačkom!
1.Srbiju, u kojoj su nacisti ubijali 100 Srba za jednog nastradalog nemačkog vojnika u Drugom svetskom ratu!
2. Srbiju, koja se u dva svetska rata borila baš protiv osvajačke i fašističke ideologije!
3. Srbiju koja je dala preko milion žrtava u Drugom svetskom ratu da bi nacizam bio poražen!
Baljak je slika i prilika blokaderskog dna koje mrzi svoju zemlju Srbiju - objavio je Piper na mreži X.
