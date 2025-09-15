"SRAMNI POTRČKO ĐILASOVOG SSP" Piper: Baljak je slika i prilika blokaderskog dna koji mrzi svoju zemlju

NOVINAR Uroš Piper odgovorio je Aleksandru Baljaku, navodeći da je on "slika i prilika blokaderskog dna koji mrzi svoju zemlju".

- Sramni potrčko Đilasovog SSP-a Aleksandar Baljak poredi Srbiju sa nacističkom Nemačkom!

1.Srbiju, u kojoj su nacisti ubijali 100 Srba za jednog nastradalog nemačkog vojnika u Drugom svetskom ratu!

2. Srbiju, koja se u dva svetska rata borila baš protiv osvajačke i fašističke ideologije!

3. Srbiju koja je dala preko milion žrtava u Drugom svetskom ratu da bi nacizam bio poražen!

Baljak je slika i prilika blokaderskog dna koje mrzi svoju zemlju Srbiju - objavio je Piper na mreži X.

