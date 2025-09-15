"BUDALA SE NAŠLA NA POLOŽAJU" Šešelj o Milatoviću: On je crnogorski ustaša
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da ga nije iznenadilo ponašanje crnogorskih ustaša na fudbalskoj utakmici između Hrvatske i Crne Gore.
- Crnogorski ustaša je i ovaj Jakov Milatović, sadašnji predsednik Crne Gore. Mi smo ga podržali na predsedničkim izborima da bi se Crna Gora otarasila Mila Đukanovića, ali smo unapred znali da je on ološ, da je čovek vrlo lošeg kvaliteta - kazao je Šešelj.
Ističe da je bi građani Crne Gore trebalo da prisile Milatovića da podnese ostavku jer je bio na meču na kom se pozivalo na ubijanje Srba.
- U Crnoj Gori mi je jedina uzdanica Milan Knežević. Ima još nekoliko izrazitih srpskih političara, patriota... - kazao je Šešelj.
Za Milatovića kaže da je "budala koja se našla na položaju".
Istakao je da su transparent o Dubrovniku istakli šizofreničari sa Cetinja.
