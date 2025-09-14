"SRAM VAS BILO, LAŽOVI" Ana Brnabić reagovala na lažnu vest da je MUP koristio CN gas: To je poziv na građanski rat i širenje panike

NAKON lažnih tvrdnji PMF da je MUP koristio CN gas, reagovala je i predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Foto: Novosti

- Sram vas bilo, lažovi. Ovo što radite je još jedan poziv na građanski rat, surovo i opasno obmanjivanje javnosti, širenje panike. Naša policija ništa slično nije koristila, niti poseduje nešto slično. Pored toga što je ovo ozbiljno krivično delo, ovo je i izraz i dokaz potpune političke i ljudske nemoći blokadera. Isti jadni narativ kao Đilasov danas da možete da kupujete ljude u Srbiji. Tužilaštvo da se probudi - navela je Ana Brnabić na Iksu.

