"KO O ČEMU, BABA O UŠTIPCIMA" Brnabić odgovorila Đilasu: Koliko samo jadan moraš da budeš da vređaš ljude koji nikoga ne mrze...

14. 09. 2025. u 14:24

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnoviju izjavu Dragana Đilasa da su skupovi građana protiv blokada plaćeni od strane SNS-a.

- Ko o čemu, baba o uštipcima. Dragan Đilas, kralj korupcije, priča o korumpiranosti i kupovini ljudi. Iz svake njihove reči i svake njihove izjave odiše mržnja prema normalnoj, većinskoj Srbiji - onim ljudima koje su nazivali "gubitnicima tranzicije", dok su takvi kao što je Đilas trpali desetine, pa i stotine miliona evra u džep. On sam 619 miliona evra za 10 godina vlasti. I koliko samo jadan moraš da budeš da vređaš ljude koji nikoga ne mrze i nikoga nisu napali, koji ni jedan jedini incident nisu izazvali i samo, nakon 10 meseci terora, žele normalan život i svoju Srbiju nazad. Jad i beda - izjavila je Brnabić

