"KO O ČEMU, BABA O UŠTIPCIMA" Brnabić odgovorila Đilasu: Koliko samo jadan moraš da budeš da vređaš ljude koji nikoga ne mrze...
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnoviju izjavu Dragana Đilasa da su skupovi građana protiv blokada plaćeni od strane SNS-a.
- Ko o čemu, baba o uštipcima. Dragan Đilas, kralj korupcije, priča o korumpiranosti i kupovini ljudi. Iz svake njihove reči i svake njihove izjave odiše mržnja prema normalnoj, većinskoj Srbiji - onim ljudima koje su nazivali "gubitnicima tranzicije", dok su takvi kao što je Đilas trpali desetine, pa i stotine miliona evra u džep. On sam 619 miliona evra za 10 godina vlasti. I koliko samo jadan moraš da budeš da vređaš ljude koji nikoga ne mrze i nikoga nisu napali, koji ni jedan jedini incident nisu izazvali i samo, nakon 10 meseci terora, žele normalan život i svoju Srbiju nazad. Jad i beda - izjavila je Brnabić
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
