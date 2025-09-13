ŠEŠELJ O UBISTVU ČARLIJA KIRKA: Stvari će se dalje zaoštravati
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da postoje razne pretpostavke o organizatorima i izvršiocima atentata na američkog patriotu Čarlija Kirka.
- Dok se ne uhvati ubica ništa ne znamo, samo nagađamo - rekao je Šešelj.
Ističe da se sumnja na kijevske vlasti, ali i na pripadnike vouk ideologije.
- Kirk je bio veliki protivnik te ideologije. On se zalagao za ono za šta se zalažu svi normalni ljudi: da postoje dva pola - muški i ženski - rekao je Šešelj.
Predsednik SRS kaže da vouk ideoligija okuplja uglavnom ludake.
- Kirk je bio veliki prijatelj srpskog naroda. Čarli Kirk je živeo u sredini u kojoj su živeli mnogi Srbi, u Čikagu - podseća lider radikala.
Konstatovao je da je velika šteta što Kirka više nema.
- Ja mislim da će se stvari u Americi dalje zaoštravati jer aždaja na izdisaju nije sasvim izdahnula i ona će praviti još velike probleme i nastojati da po svaku cenu suzbije nove vetrove tradicionalizma - kazao je Šešelj.
