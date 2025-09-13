Politika

NAŠA SRBIJA JE SLOBODNA ZEMLJA" Bor ujedinjen protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 20:21

Građani Bora okupili su se danas kako bi jasno izrazili podršku miru i slobodi u Srbiji, poručujući da žele kraj blokadama i haosu.

Foto: Printskrin

Građani Srbije koji su pre dve nedelje ustali protiv blokada i terora onih koji bi želeli da ruše sopstvenu državu, danas su se okupili u 140 gradova, mesta i opština širom naše zemlje.

U Boru, građani su poručili:

„Za mirnu i slobodnu Srbiju bez blokada, naša Srbija je slobodna zemlja.“

Okupljanje je proteklo u miru, bez nasilja, uvreda i konflikata, uz jasnu poruku da narod želi stabilnost, slobodu i napredak za svoju zemlju.

Komentari (0)

Ostavi komentar

