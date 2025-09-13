Politika

GRAĐANI KRAGUJEVCA PORUČUJU: " Našu budućnost gradimo zajedničkim radom, a ne sukobima" (VIDEO)

GRAĐANI Kragujevca na današnjem okupljanju poručuju da budućnost Srbije žele graditi kroz zajednički rad i konkretne ciljeve, a ne kroz sukobe, pridruživši se hiljadama građana širom zemlje.

ГРАЂАНИ КРАГУЈЕВЦА ПОРУЧУЈУ: Нашу будућност градимо заједничким радом, а не сукобима (ВИДЕО)

Građani Srbije, koji su pre dve nedelje ustali protiv blokada i pokušaja destabilizacije države, danas su se okupili u 140 gradova, mesta i opština širom zemlje.

U Kragujevcu su građani jasno poručili: „Našu budućnost nećemo da gradimo kroz sukobe, već kroz zajednički rad sa konkretnim ciljem.“ Njihova poruka odražava težnju za jedinstvom, stabilnošću i konstruktivnim razvojem društva, kao i podršku miru i prosperitetu u zemlji.

 

Okupljeni su svojim prisustvom i rečima demonstrirali posvećenost vrednostima zajedništva i napretka, šaljući simboličnu poruku da Srbija treba da ide napred kroz saradnju svih svojih građana.

