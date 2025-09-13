"MRZE IH ISTE GRUPE" Blagojević: Vučića i Trampa ruše koristeći iste taktike
BIVŠI guverner Sjedinjenih Američkih Država (SAD) srpskog porekla Rod Blagojević izjavio je danas da aktuelna društvena kriza u Srbiji nije slučajna već je rezultat planiranih i organizovanih napora protivnika predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji upotrebljavaju identične taktike koje u Americi koriste protiv predsednika SAD-a Donalda Trampa.
- Njegovi protivnici ne mogu da ga pobede na izborima, pa su pribegli blokadama, napadima na policiju, potkopavanju institucija, pa čak i paljenju političkih kancelarija vladajuće stranke. Ove taktike su iste one koje se koriste ovde u Sjedinjenim Državama protiv predsednika Trampa. I iste grupe koje mrze predsednika Trampa, mrze predsednika Vučića - rekao je Blagojević za TV Informer.
Komentarišući ubistvo Čarlija Kirka, jednog od najbliskijih saradnika šefa Bele kuće Donalda Trampa, Blagojević kaže da je ubistvo direktno povezano sa predsednikom Trampom kog neprestano demonizuju američka radikalna levica, Demokratska stranka SAD, ali i veliki broj medija.
- Oni konzervativne lidere poput predsednika Trampa i konzervativne aktiviste, poput Čarlija Kirka, nazivaju fašistima, nacistima i rasistima. Širenje ovih gnusnih laži doprinosi političkom nasilju koje danas postoji u Americi - naveo je Blagojević.
On dodaje da je nekoliko puta bio gost u Kirkovom podkastu, kao i da ga je upoznao dok je bio dečak.
- Čarli je odrastao u mom rodnom Ilinoisu. Bio je dečak kada sam prvi put postao guverner... Život mu je oduzet prerano, u 31. godini, ali je iza sebe ostavio nasleđe mobilišući i okupljajući mladu generaciju oko ideala koji će Ameriku ponovo učiniti velikom. To su isti ideali u koje veruje i srpski narod. Vera i porodica, mogućnosti i vredan rad, ljubav prema svojoj zemlji i ljubav prema Bogu - istakao je Blagojević.
