VEČERAS OD 21.15 NA INFORMER TV: Predsednik Vučić, Jovana Joksimović i Branko Babić

В.Н.

12. 09. 2025. u 15:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras od 21.15h biće gost INFORMER TV. Pored šefa države gosti će biti i novinarka Jovana Joksimović, glavna urednica Tanjuga, kao i poznati biznismen Branko Babić.

ВЕЧЕРАС ОД 21.15 НА ИНФОРМЕР ТВ: Председник Вучић, Јована Јоксимовић и Бранко Бабић

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Predsednik i gosti govoriće o svim najvažnijim temama - napadima blokadera na vojsku, crkvu, državu, ubistvu Čarlija Kirka, najavama ‘nepalskog scenarija’ u Srbiji, ali i o sve masovnijim antiblokaderskim skupovima širom države…

