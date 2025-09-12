"SPREMNI ZA DIJALOG I RAZGOVOR" Vučić: Smatram da je budućnost SNS u Evropskoj narodnoj partiji

EVROPSKA narodna partije za nas je važno mesto, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Tanjug

- Nema šta da se raspravlja o našem statusu u Evropskom parlamentu, raspravlja se u Evropskoj narodnoj partiji. Govoriće se o našem mestu, mi smo uvek spremni za dijalog i razgovor, mislim da će, uz sve argumente koje ćemo da sučelimo, biti sve u redu. Ja smatram kao član SNS da budućnost SNS jeste u Evropskoj narodnoj partiji - kazao je Vučić, tokom današnjeg obraćanja, posle dodeljivanja ugovora o radu medecinskim radnicima, koji su se vratili u Srbiju.

Kako je istakao, to je pitanje više za predsednika stranke i za predsednika partije na evropskom nivou, ali i za Donalda Tuska i mnoge druge ljude koji imaju snažne akcije pri Evropskoj narodnoj partiji.

- Za nas je svakako važno pitanje - dodao je Vučić.