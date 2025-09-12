"SPREMNI ZA DIJALOG I RAZGOVOR" Vučić: Smatram da je budućnost SNS u Evropskoj narodnoj partiji
EVROPSKA narodna partije za nas je važno mesto, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.
- Nema šta da se raspravlja o našem statusu u Evropskom parlamentu, raspravlja se u Evropskoj narodnoj partiji. Govoriće se o našem mestu, mi smo uvek spremni za dijalog i razgovor, mislim da će, uz sve argumente koje ćemo da sučelimo, biti sve u redu. Ja smatram kao član SNS da budućnost SNS jeste u Evropskoj narodnoj partiji - kazao je Vučić, tokom današnjeg obraćanja, posle dodeljivanja ugovora o radu medecinskim radnicima, koji su se vratili u Srbiju.
Kako je istakao, to je pitanje više za predsednika stranke i za predsednika partije na evropskom nivou, ali i za Donalda Tuska i mnoge druge ljude koji imaju snažne akcije pri Evropskoj narodnoj partiji.
- Za nas je svakako važno pitanje - dodao je Vučić.
Preporučujemo
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)