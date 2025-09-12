Politika

U 140 MESTA ŠIROM SRBIJE BIĆE ODRŽANI SKUPOVI GRAĐANA PROTIV BLOKADA Vučić: "Ja ću se pridružiti jednom od njih"

В.Н.

12. 09. 2025. u 10:31

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o sutrašnjem skupu građana protiv blokada

Foto: Novosti

O sutrašnjem skupu građana protiv blokada

- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.

