VOĐE BLOKADERA GRUHONJIĆ I LALIĆ PONAVLJAJU: Od crkava ćemo napraviti pivnice i zatvore

В.Н.

12. 09. 2025. u 09:52

SEĆATE se kako je Dinko Gruhonjić 2023. u Hrvatskoj govorio o crkvama?

ВОЂЕ БЛОКАДЕРА ГРУХОЊИЋ И ЛАЛИЋ ПОНАВЉАЈУ: Од цркава ћемо направити пивнице и затворе

- Mislim da je u Novom Sadu ubedljivo najružnija crkva zapravo u naselju Telep. Nije nimalo slučajno, napravili su neku crkvu koja je tako monumentalno odvratna zato što je to naselje u kojem su nekada živeli većinski mađari. Onda sam na jednoj tribini rekao da ta crkva Telepu stoji kao pileti s*se, pa sam onda dobio po zasluzi ovako nešto poput Bursaća i Kesića itd. Ali neka grade. Mi ćemo to jednog dana, neke generacije će to skvotirati, to mogu biti dobri pabovi. Može se napraviti dobra zajebancija - rekao je Gruhonjić.

Sada, dve godine kasnije, njegova saborkinja Ana Lalić ponovo promoviše tu tezu i udara na SPC, a tako i na ceo verujuć narod!

