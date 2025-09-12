VOĐE BLOKADERA GRUHONJIĆ I LALIĆ PONAVLJAJU: Od crkava ćemo napraviti pivnice i zatvore
SEĆATE se kako je Dinko Gruhonjić 2023. u Hrvatskoj govorio o crkvama?
- Mislim da je u Novom Sadu ubedljivo najružnija crkva zapravo u naselju Telep. Nije nimalo slučajno, napravili su neku crkvu koja je tako monumentalno odvratna zato što je to naselje u kojem su nekada živeli većinski mađari. Onda sam na jednoj tribini rekao da ta crkva Telepu stoji kao pileti s*se, pa sam onda dobio po zasluzi ovako nešto poput Bursaća i Kesića itd. Ali neka grade. Mi ćemo to jednog dana, neke generacije će to skvotirati, to mogu biti dobri pabovi. Može se napraviti dobra zajebancija - rekao je Gruhonjić.
Sada, dve godine kasnije, njegova saborkinja Ana Lalić ponovo promoviše tu tezu i udara na SPC, a tako i na ceo verujuć narod!
Preporučujemo
NOVA ISPALA ZA N1, BLOKADERE I OPOZICIJU: Najuticajnija nemačka stranka ih odjavila!
12. 09. 2025. u 07:17
PETKOVIĆ: Bisljimi najotvorenije podržao blokadere
11. 09. 2025. u 17:47
BLOKADERI SE SPREMAJU DA POKVARE PARADU: Izdajnici sada udaraju i na Vojsku Srbije
11. 09. 2025. u 16:13
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)