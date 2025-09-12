PORED RUŠENJA CRKVE, SADA UDARAJU NA VOJSKU: Vučić o histeriji zbog vojne parade (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je vojna parada koja će biti održana u Beogradu 20. septembra izraz želje države da se obeleži nacionalni praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i izraz želje da se pokaže koliko je naša vojska napredovala.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

O histeriji u opozicionim medijima vezano za vojnu paradu 20. septembra, predsednik kaže:

- Sada vidimo da pored rušenja SPC, žele rušenje vojske i drugih institucija. Ta parada je izraz želje da obeležimo praznik i izraz želje da pokažemo koliko je vojska napredovala. Ja mislim da ta poruka stabilnosti i sigurnosti, kao faktor odvraćanja potencijalnih agresora je najvažnija. Al ta antisrpske histerija nije ništa novo, posebno napadi iz Zeleno levog fronta, koji govore da je to ista vojska koja je "ubila braću". Mi smo ponosni na naše veterane. U svakom žitu ima kukolja. Nije to ništa novo za blokadere.

O skupu građana protiv blokada

Predsednik Vučić kazao je da je broj građana koji učestvuju na skupovima protiv blokada iznad njegovih očekivanja i najavio da će se sutra pridružiti građanima na Banjici.

- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.

O Evropskoj narodnoj partiji

- Što se tiče Evropske narodne partije, ona je za nas važno mesto. Nema šta da se raspravlja o našem statusu u Evropskom parlamentu, raspravlja se u Evropskoj narodnoj partiji. Govoriće se o našem mestu, mi smo uvek spremni za dijalog i razgovor, mislim da će, uz sve argumente koje ćemo da sučelimo, biti sve u redu. Ja smatram kao član SNS da budućnost SNS jeste u Evropskoj narodnoj partiji. Ali to je pitanje više za predsednika stranke.

O povrtaku medicinskih radnika u Srbiju

On ističe da je mnogo srećan zbog broja lekara koji se vraćaju u Srbiju.

- Nama su potrebni lekari profesionalci, koji imaju znanje, i koji se drže lekarske etike. Koji neće praviti razliku među pacijentima, već će da leče sve ljude. Mi smo nažalost imali lekare koji su pravili razliku među pacijentima zbog politike, i to je nedopustivo. Trebaju nam lekari koji će se ponašati normalno, a takvih je 99 odsto - naglasio je Vučić.

Kako navodi, potrebno je da se vrati i veliki broj vozača i nekih drugih, posebno zanatlija.

O poseti Japanu

Predsednik je izjavio da očekuje važne i dobre razgovore tokom predstojeće posete Japanu.

- Imaćemo više razgovora na biznis forumima sa najvažnijim privrednim udruženjima Japana, posetićemo naš paviljon na Ekspo izložbi, baš na Nacionalni dan Srbije. Takođe, imaću susret sa premijerom i sa japanskim carom Naruhitom - kazao je Vučić.

O atentatu u SAD

Govoreći o atentatu na Čarlija Kirka, predsednik kaže da će "ogroman uticaj imati ovo zločinačko ubistvo".

- Primetili ste kako na medijiskim platformama koje ruše Srbiju oni ne govore o zločinačkom ubistvu, oni govore o tome kako je jedan čovek preminuo od metka koji ga je pogodio. Čovek je zločinački ubijen samo zato što je govorio ono što je mislio, zbog svojih ideja, ubijen je u zemlji za koju smo mislili Zamislite da se to ovde deđavalo sa nekima koji drugačije misle. To vam pokazuje da će svet morati da se okrene protiv onih koji su sebe nazivali anarhograđanistima, liberalima finima, a koji su pokazali da su pravi zločinci i ubice. Očekujem snažnu reakciju američkog društva, a i sve znažniju reakciju evropskih društava. Ako mislite da ovo što se dešavalo u Francuskoj, Nemačkoj, da oni ljudi ne vide da ti pozivi na blokade, da svuda to ide na isti način. Vi gledate one imbecile, pošto su ubili 25 ljudi, spalili hotele, idu pa sutradan po udžbeničkoj kuharici čiste grad. Ubili 25 ljudi ali čiste grad od opušaka. I kada se pitate kako je to moguće da se desšava? Moguće je u eri socijalnih mreža, zato što je do mozga ljudi teško dopreti na racionalan način. Sve je postalo iracionalno. On te mrzi, ne zna zašto te mrzi. Imam ljude kojima sam pomogao mnogo više nego sebi, a onda su kačili da sam ubica, da su mi ruke. Kad ih pozovem, kažu to je trend, ne misle stvarno. Tako vam to ide, tako vam ide priča o ćacijima. Tamo imate najbolje studente, ovi ovamo su nikakvi studenti. Al ovi nikakvi su pametni i dobri, a ovi su nikakvi i loši - izjavio je predsednik.