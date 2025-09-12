DOBRODOŠLI SVOJOJ KUĆI, PONOSNI SMO NA VAS: Vučić uručio ugovore medicinskim radnicima koji su se iz inostranstva vratili u Srbiju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručili su ugovore za 18 medicinskih radnika, koji su odlučili da se uz pomoć Kancelarije za dijasporu vrate u Srbiju.

Uručenje ugovora

Ugovore su dobili dr Aleksandra Radović, dr Aleksandar Gavrić, dr Tamara Ilić, dr Ivana Jovanović, Predrag Cerović, Marija Petković, Slađana Stošić, Milica Vojisavljević, Mirzeta Habibović, Ivan Vujović, Zvezdana Marinković, Nadica Nikolić, Sanja Matejić, Anđela Momirović, Olivera Marković, Luka Jovčić, Zorica Jovčić, Jelena Madžarević i Kristina Stojanović.

Obraćanje predsednika

- Mnogo sam srećan što sa vama koji se vraćate, vraća se i dosta dečice u našu zemlju i ne postoje za nas lepše i važniji dan i poklon od ovoga čemu danas prisustvujemo. Mi koji imamo sve i koji lepo živimo ovde neretko ne razumemo koliko je teško onima koji to sve nemaju i ponekad se ponašamo kao da ne vidimo da ne postoje ljudi koji se muče da dođu do svog posla. To je jedna od stvari zbog kojih sam i sam kriv jer uvek se bavim velikom slikom, širom slikom, gledam ukupne brojeve a nemam dovoljno vremena, morao bi da ga pronađem da se bavim svaki pojedinačnim slučajem. Svakim čovekom u našoj zemlji. Morao bih bolje da razumem potrebe svake porodice i muke sa kojima se suočava.

- Ja sam pogledao pažljivo kako je i odakle ste otišli, odakle se vraćate i mnogo sam srećan što dolazite u različite grajeve Srbije od Prokuplja, Aleksinca do Ljubovije i imamo još mnogo lekara i sestara koje dolaze i biće mesta u našem zdravstvenom sistemu i koji će moći da žive bolje u našoj zemlji

- Mi smo mnogo ljudi posejali po svetu, danas imamo drugi problem. Gotovo da ubrzano odumiremo kao nacija zbog priraštaja, ali ovo su stvari koje nas čine ponosnim. Vaša deca pripadaju ovde. Sve što uradite, svaki čovek kojem pomognete je dokaz da da smo malim naporom uradili velike stvari i spremni smo da ulažemo još više novca. I ako bude potrebe i za novi budžet Zlatibore, da razgovaram sa ministrom finansija. On je težak čovek, neće da čuje nikog drugog oko para. Tako da.. takav mu posao. Nije to samo kritika, već i pohvala. Tako da sam spreman da pomognem po ovom pitanju, da pokušam i više hiljada naših ljudi vratim iz inostranstva da rade ovde, jer njihovo znanje i iskustvo je naše bogatstvo.

- Danas je jedan od naših najsrećnijih dana u životu, dan našeg povrata u Republiku Srbiju, gradu Nišu. Posle više godina provedenih u Nemačkoj, doneli smo odluku da se vratimo u svoju domovinu jer verujemo u sigurnu budućnost koju srbija danas pruža. Želimo da izrazimo zahvalnost državi Srbiji, predsedniku Srbije, ministru zdravlja i Kancelariji za dijasporu koji su nam omogućili posao i uslove da svoju budućnost gradimo ovde. Najveći razlog našeg povratka je naša beba. Želimo da odrasta u svojoj zemlji, okružena porodicom, svojim narodom, svojim ljudima i tradicijom. Uvereni smo da Srbija danas može da joj pruži stabilnost sigurnost i prilike za lep i uspešan život. Kao zdravstveni radnici ponosni smo što ćemo svoje znanje i iskustvo koje smo stekli u inostranstvu moći da primenimo u srpski zdravstveni sistem. Verujemo da ćemo svojim radom doprineti kvalitetnijoj i jačoj zdravstvenoj zaštiti za sve naše građane. Ponosni smo što smo se vratili i radujemo se što ćemo zajedno sa svim našim sugrađanima graditi još bolju budućnost Srbije - rekao je Luka Jovčić.

- Dobar dan svima. Ja sam specijalista internističke onkologije. Već godinu dana živim i radim u Nemačkoj. Glavni razlog mog povratka u Srbiju jeste nostalgija za porodicom i prijatelja, kao i da sva stečena znanja primenim u lečenju i dijagnostici onkoloških bolesnika u našoj državi. Dobio sam ugovor na Institutu za onkologiju i radiologiju RS. Hteo bi da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru i Kancelariji za dijasporu koji su nam omogućili da ponovo radimo u zdravstvenom sistemu naše države - rekao je Aleksandar Gavrić.