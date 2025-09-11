BLOKADERI SE SPREMAJU DA POKVARE PARADU: Izdajnici sada udaraju i na Vojsku Srbije

BLOKADERI su, po nalogu svojih finansijera, počeli da napadaju i Vojsku Srbije.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Nakon brutalnih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, napada na Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha Porfirija, napada na institucije, terorističkih napada na SNS, SRS i druge partije koje ih ne podržavaju, blokaderi teroristi imaju novu metu - Vojsku Srbije.

Beograd se priprema za vojnu paradu 20. septembra. Narod sa ushićenjem čeka da vidi simbol slobode, jedinstva i snage. Na paradi će, kako je i sam predsednik ranije najavio, moći da se vidi koliko je Srbija danas snažnija.

Oni inače dobro znaju da je ova parada zakazana pre šest meseci, i zasukali su rukave uveliko da uđu u prljavu kampanju upravo protiv Vojske.

Sada je jasno kao dan da oni žele da unište sve srpske simbole i institucije.

Ovo je još jedan dokaz da grupa anarhista i terorista spremno ide protiv tradicije i kulture.