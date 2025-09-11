GRAFITI OVK U SRPSKOM SELU STANIŠOR U OPŠTINI NOVO BRDO: Nastavlja se zastrašivanje Srba na KiM

U SPRSKOM selu Stanišor u opštini Novo Brdo sinoć su primećeni grafiti OVK što je izazvalo zabrinutost lokalnog stanovništva, jer je reč o otvorenoj provokaciji i pretnji Srbima u ovom delu Kosova i Metohije

foto Kancelarija za KiM

Kako je saopštila Kancelarija za KiM ispisivanje grafita ove sadržine godinama je jedan od „omiljenih“ načina zastrašivanja srpskog stanovništva za kojim posežu albanski ekstremisti, i predstavlja jasnu poruku mržnje i neprijateljstva.

- Kao što je to, nažalost, uobičajeno na Kosovu i Metohiji u vreme povišene političke napetosti i u predizbornom periodu, ekstremisti intenziviraju svoje aktivnosti i zlodela, i incident u Stanišoru nagoveštava da ni ovoga puta neće biti drugačije-navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM iz koje pozivaju Srbe da u predstojećem periodu ne nasedaju na provokacije, a međunarodne predstavnike da jasno i nedvosmisleno osude nastojanja pojedinih političkih aktera u Prištini da predizborni program grade na mržnji prema Srbima.