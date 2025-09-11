Politika

BRUTALNOST NA DELU: Ovako to radi EU policija - pogledajte obračun sa demonstrantima u Francuskoj i Nemačkoj (VIDEO)

В. Н.

11. 09. 2025. u 08:46

U ZEMLjAMA Evropske unije je jasno kako policija nastupa prema demonstrantima.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kako policija u Francuskoj i Nemačkoj razbija demonstracije.

Udaraju palicama, odguruje štitovima demonstrante, bacaju ih na zemlju, biju...

