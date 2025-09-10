Politika

KRAJNJI CILJ ONIH KOJI PODRŽAVAJU BLOKADERE: Jasno naglasili - ukidanje SPC (VIDEO)

10. 09. 2025. u 14:55

KRAJNjI cilj onih koji podržavaju blokadere jeste ukidanje SPC.

КРАЈЊИ ЦИЉ ОНИХ КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ БЛОКАДЕРЕ: Јасно нагласили - укидање СПЦ (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

To je u svom govoru potvrdio hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu Tomislav Sokol.

- Vučić je autokrat, ali problemi Srbije puno su dublji. Dok se Beograd ne odrekne velikosrpstva, čiji je glavni oslonac SPC, nema puta u Evropu - kazao je Sokol.

