"APLAUDIRAJU HRVATSKOM ULTRANACIONALISTI KOJI PROMOVIŠE MRŽNJU PREMA SRBIMA": Vučević o sramnom ponašanju blokadera i opozicije
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je danas da strani faktori koji podržavaju blokadere preziru jaku, stabilnu i ponosnu Srbiju, koja čuva i brani svoje nacionalne interese.
-Znate li kome u Briselu i Strazburu aplaudiraju studenti blokaderi i opozicija predvođena Đilasom i Ponošem? Jednom hrvatskom ultranacionalisti koji promoviše sve suprotno od proklamovanih evropskih vrednosti, koji promoviše mržnju prema Srbima, veliča ustaštvo i gazi po svim srpskim žrtvama - Stivenu Nikoli Bartulici, poslaniku hrvatskog Domovinskog pokreta u Evropskom parlamentu. Ta spodoba traži da Srbija plati ratnu odštetu za žrtve domovinskog rata u Hrvatskoj. Nije to za nas ništa novo, niti od juče jer veličanje ustaštva u Hrvatskoj i pumpanje javnog mnenja traje decenijama. I sada jedan od perjanica takve politike, od čijih stavova se svakom normalnom čoveku okreće želudac, ima javnu i nedvosmislenu podršku onih koji deset meseci građanima Srbije zagorčavaju i blokiraju život, pokušavaju da sprovedu obojenu revoluciju, da zaustave ekonomiju, da nam unište državu- napisao je Vučević na Iksu.
On je naglasio da blokaderi nasilnici i njihovi finansijeri podržavaju stavove o takozvanoj “velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku”.
-Jasno je zašto mrze predsednika Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, jer smo kad smo došli na vlast počeli stvari da nazivamo pravim imenom, nakon decenija izvinjavanja i “saginjanja” i nipodaštavanja najtežih zločina nad našim narodom - ubistava, pogroma i etničkog čišćenja. To je ono što ne odgovara stranim faktorima koji podržavaju blokadere. Oni preziru jaku, stabilnu i ponosnu Srbiju, koja čuva i brani svoje nacionalne interese. Hoće ponovo da vrate onu Srbiju koja se izvinjava za to što su joj ubijali i proterivali narod. Uvek i zauvek ćemo se protiv takvih boriti, jer nas patriotizam nema cenu, za razliku od ustaških blokadera koji više i ne kriju da podržavaju jednog Bartulicu. Pobediće Srbija i ovo zlo- stoji na društvenoj mreži.
