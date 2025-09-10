Politika

"NEKO JE NJIMA TOLIKO ISPRAO MOZGOVE" Jovanov: Vernicima Šolakovih medija biće potrebna stručna pomoć (VIDEO)

В. Н.

10. 09. 2025. u 11:18

VERNICIMA Šolakovih medija biće potrebna stručna pomoć, izjavio je Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS i šef poslaničke grupe naprednjaka.

НЕКО ЈЕ ЊИМА ТОЛИКО ИСПРАО МОЗГОВЕ Јованов: Верницима Шолакових медија биће потребна стручна помоћ (ВИДЕО)

Foto N. Skenderija

- Ne želim da zvučim grubo, nije mi to namera, ali veliki broj tih ljudi će morati da se leči. Bilo bi važno da društvo psihologa ili psihoterapeuta Srbije ili neko drugi otvori SOS telefon za jedan deo ljudi koji su onako vernici Šolakovih medija. To više nisu gledaoci, to su vernici. Posle one scene kada ona žena u Šapcu objašnjava kako je neko na nju bacao bombu... Ja mislim da su oni stvarno napravili takvu psihozu tim ljudima koji ih gledaju. Garantujem glavom da ta žena stvarno misli da je na nju neko bacao bombu. Neko je njima toliko isprao mozgove, neko ih je toliko radikalizovao, ekstremizovao i doveo ih u neko stanje psihološko, potpuno neverovatno - kaže Jovanov.

