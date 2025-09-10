"NEKO JE NJIMA TOLIKO ISPRAO MOZGOVE" Jovanov: Vernicima Šolakovih medija biće potrebna stručna pomoć (VIDEO)
VERNICIMA Šolakovih medija biće potrebna stručna pomoć, izjavio je Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS i šef poslaničke grupe naprednjaka.
- Ne želim da zvučim grubo, nije mi to namera, ali veliki broj tih ljudi će morati da se leči. Bilo bi važno da društvo psihologa ili psihoterapeuta Srbije ili neko drugi otvori SOS telefon za jedan deo ljudi koji su onako vernici Šolakovih medija. To više nisu gledaoci, to su vernici. Posle one scene kada ona žena u Šapcu objašnjava kako je neko na nju bacao bombu... Ja mislim da su oni stvarno napravili takvu psihozu tim ljudima koji ih gledaju. Garantujem glavom da ta žena stvarno misli da je na nju neko bacao bombu. Neko je njima toliko isprao mozgove, neko ih je toliko radikalizovao, ekstremizovao i doveo ih u neko stanje psihološko, potpuno neverovatno - kaže Jovanov.
Preporučujemo
DVE SRBIJE: Jedna koja ruši svoju zemlju i prava— zdrava, normalna i većinska
10. 09. 2025. u 10:48
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)