CRNO NA BELO, VELIKI DOSIJE: Ovo je mračna istina o TV N1!

Sve tvrdnje da je TV N1 slobodna i nezavisna najobičnija su laž - urednicima ove televizije komanduje Dragan Šolak, što lično, što preko Aleksandre Subotić, a nedovoljno poslušni doživljavaju žestoke prozivke, uvrede i čak pretnje njihovim porodicama, piše u internim izveštajima Junajted Grupe koji su procureli u javnost.

Foto: Printscreen

Šolakova direktna uplitanja u uređivačku politiku i dnevno izveštavanje N1 počela su ubrzo po pokretanju televizije, 30. oktobra 2014, i vremenom su postajala sve brutalnija. Nema tu bilo kakve slobode i nezavisnosti, sve najvažnije radi se po naređenju tajkunskog bahatog gazde.

Za period do sredine 2019. postoje i nedvosmisleni pisani dokazi - interna dokumentacija koju je za potrebe većinskih vlasnika UG, prvo američkog fonda KKR, onda britanskog BC Partners, napravio ugledni novinar CNN Brent Sadler, tadašnji predsednik Uredničkog odbora N1.

U opširnim izveštajima, pisanim od 2018. do 6. maja 2019, koji su tek ovih dana dospeli u javnost, navodi se čitav niz primera Šolakovih mešanja u rad N1 i gaženja svih procedura, suprotno uređivačkim principima profesionalnih medija. A upravo su poštovanje tih principa i procedura, kao i zaštita brenda CNN čiji je N1 zvaničan partner, bili glavni posao Sadlera u UG.

ŠOLAK GAZDUJE NA UREDNIČKIM SASTANCIMA: “Ubrzo nakon pokretanja N1, predsednik UG Dragan Šolak počeo je da prisustvuje i aktivno učestvuje na sastancima Uredničkog odbora. Izvršna direktorka Junajted Medije Aleksandra Subotić takođe je prisustvovala sastancima. Svim prisutnima je odmah postalo očigledno da Šolak ima moć nad tim sastancima, iako im je Sadler zvanično predsedavao”, jedan je od primera iz izveštaja.

LIČNO SA NOVINARIMA: Američki novinar se suočio i sa političkim aktivizmom zaposlenih na N1 - nešto što je danas svakodnevna praksa, a suprotno je standardima CNN. “Nedavno ponašanje naših novinara, koji učestvuju u opozicionim demonstracijama, kod mene izaziva najveći nivo zabrinutosti”, napisao je 21. juna 2016. Sadler u mejlu Šolaku. Veliki gazda mu je odgovorio da je o tome razgovarao sa nekima od urednika. Kada je Amerikanac prigovorio da za takve stvari postoje procedure, a ne privatni razgovori vlasnika i urednika, Šolak mu je odgovorio: “Ako želite da pokrenete temu prirode mog angažmana sa N1, slobodno to učinite”.

VREĐAO UREDNIKA 20 MINUTA: U drugim prilikama, Šolak je pozivao direktore vesti N1 na odgovornost za ono što je smatrao njihovim uredničkim propustima, posebno ako su se priče smatrale štetnim za interese UG. “Koristio je nadmen, uvredljiv i preteći stav prema dvojici direktora vesti u najmanje dva navrata. U jednom ozbiljnom napadu, koji je trajao više od 20 minuta, direktor vesti N1 Beograd optužen je za štetu interesima UG. Povod za taj verbalni napad bila je kratka priča na sajtu N1 o poslovnom saradniku Dragana Šolaka”, piše u Sadlerovom izveštaju.

SVE SUPROTNO ETICI: Postojali su brojni razlozi za zabrinutost postupcima ljudi sa N1, o čemu je Sadler tražio savete od CNN, uključujući - reklame za kockanje, korišćenje zaposlenih za neprimerene TV reklame, otvoreno učestvovanje novinara N1 na političkim protestima, davanje neprimerenih političkih intervjua od strane urednika, sve to suprotno principima CNN.

Takođe, ugledni američki novinar je tražio podršku centrale CNN u još nekim izuzetno spornim slučajevima: nenavođenje vlasništva nad N1 u pričama o Junajted Grupi, kao i objavljivanje integralnih saopštenja za javnost UG ili SBB, “koja su bila neprimerena”.

Sve ovo su prakse suprotne etičkim principima novinarstva, koje je N1 nastavio da primenjuje do današnjeg dana.

SUBOTIĆ NAREĐUJE NOVINARU ŠTA DA PITA: Slede dva konkretna primera mešanja Aleksandre Subotić u dnevno izveštavanje N1, a u cilju interesa UG, koju je u tom periodu Dragan Šolak potpuno kontrolisao.

“Na primer, izvršna direktorka N1 i Junajted Medije Aleksandra Subotić često je slala poruke direktorima vesti da ‘obrate pažnju’ na saopštenja za javnost UG. Iako po pravilima niko nije bio obavezan da bilo šta objavi na N1, direktiva se uvek poštovala”, napisao je Sadler.

Takođe, 27. septembra 2018, Subotić je naredila uredniku sa N1 u Beogradu da obavi intervju sa tadašnjim generalnim direktorom UG i čak mu dala pitanja koja treba da postavi. Sve je ispunjeno po komandi.

POBUNIO SE UREDNIK U ZAGREBU: Neki su pokušavali da se suprotstave ovakvim pritiscima i mešanjima, ali samo interno. Urednik sajta N1 Hrvatska na engleskom jeziku, David Spaić-Kovačić, u oktobru 2018. napisao je izveštaj svom direktoru vesti Tihomiru Ladišiću, gde je poručio: “Saopštenja za javnost United Group - ako ih uopšte radimo, zašto ih radimo na ovaj način? Mi smo novinari i objavljivanje neuređenih saopštenja za javnost naše matične kompanije je vrlo prost način da se izgubi kredibilitet, uglavnom zato što su napisana na način koji je očigledno PR saopštenje, a ne vest”.

ŠOLAK PRETIO PORODICAMA ZAPOSLENIH: Jedan od najdramatičnijih primera dolazi iz N1 Sarajevo, čiji je direktor vesti Amir Zukić u poverljivim razgovorima otkrio da je Dragan Šolak pretio porodicama urednika ako ne budu poslušni!

“Direktor vesti N1 Sarajevo (Amir Zukić) otkrio je da je bio pod pritiskom da sledi uputstva Dragana Šolaka o izveštavanju i da je navodno bio izložen nepravednom uznemiravanju i maltretiranju od strane predsednika UG Šolaka i izvršne direktorke UM Subotić. Nadalje, tvrdio je da mu je egzistencija ugrožena kada je Šolak, tokom večere nakon sastanka Uredničkog odbora, rekao svim direktorima vesti da treba da budu oprezni šta rade, inače će njihove porodice da pate zbog otkaza i gubitka prihoda”, piše u internim dokumentima.

Medijska kampanja preko N1 zbog golfa Uoči interne prezentacije nalaza Džejmsa Hardinga o stanju na televizijama iz sastava Junajted Medije, tadašnja potpredsednica UG Dragica Pilipović Čefi ispričala je ovom uglednom britanskom uredniku nešto njemu krajnje neobično.

“Pilipović Čefi je rekla Hardingu, tokom večere u Beogradu, da je jednom prilikom, putem TV N1, ona vodila medijsku kampanju kako bi izvršila pritisak na lokalne beogradske vlasti da odustanu od borbe oko gradskog golf kluba, za koji je Dragan Šolak imao interes. Harding je kasnije rekao da je bio iznenađen što mu je to spomenula, jer je reč o jasnom primeru njihovog mešanja u rad N1”, piše u izveštaju iz dokumentacije UG.

Zukić je ovo ispričao bivšem glavnom uredniku BBC News Džejmsu Hardingu i njegovom pomoćniku Kitu Blekmuru, koje je UG angažovala 2018. da napišu izveštaj o stanju na televizijama iz sastava Junajted Medije, uoči ulaska fonda BC Partners u vlasništvo grupacije.

Hardingov izveštaj je prosto završio u fioci - odnosno, kako je britanski urednik rekao Sadleru, “bačen je u visoku travu”.

“Roditeljski sastanak” Šolaka sa urednicima Ključan događaj kada je Brent Sadler shvatio kako zaista funkcionišu stvari na N1 dogodio se u proleće 2018. godine.

“Komunikacija Šolaka sa Sadlerom počela je da pokazuje ​​znake slabljenja otprilike od sredine maja 2018, nakon što je Šolak pozvao (tadašnjeg) direktora vesti N1 iz Beograda, Jugoslava Ćosića, i njegovog izvršnog producenta, Igora Božića, da otputuju u Sloveniju kako bi se sastali sa njim i direktorkom Aleksandrom Subotić. Sadler nije bio obavešten o sastanku. Ali, saznavši za njega, zatražio je da bude prisutan. Šolak mu je rekao da je sastanak mentorski i ‘roditeljski’. U stvari, sastanak je bio urednički, u potpunosti pod kontrolom Šolaka. Od tog trenutka, Sadler je konačno počeo da prihvata da N1 nije sposobna za interne reforme osim ako se ne promeni sistem upravljanja”, navodi se u internom dokumentu.

SUBOTIĆ I VODITELjKA NA DUŠEKU: Ima i primera na granici crnog humora. “U jednoj prilici, 30. januara 2018, kada je Brent Sadler došao kod Aleksandre Subotić i rekao joj da nije prihvatljivo da voditeljka jutarnjeg programa N1 leži na krevetu i prodaje dušeke u ime kompanije za posteljinu, Subotić je rekla da će pozvati obezbeđenje ako Sadler ne prestane da pravi probleme i da odmah napusti njenu kancelariju. Kasnije se izvinila”, piše u dokumentaciji.

Sadler je zaključio da Subotić, koja nikada nije bila novinar, prosto nije u stanju da shvati da N1 “mora da izbegava prelazak crvene linije između komercijalnog i novinarstva”.

VIŠE NISU HTELI DA GA TRPE: Izveštaji koje je Sadler pisao, isto kao i Harding, sačuvani su u internoj dokumentaciji UG, ali u vezi sa njima nikada ništa nije preduzeto. Osim što je Dragan Šolak odlučio da prekine saradnju sa neposlušnim Amerikancem.

“Među nama više ne postoji ništa zajedničko”, napisao je početkom 2019. Šolak Sadleru, zamerajući mu što je pomagao Džejmsu Hardingu da napiše izveštaj za BC Partners.

Iako su ga posle toga i Dragan Šolak i Aleksandra Subotić ignorisali, Brent Sadler nije želeo da se sam povuče sa funkcije predsednika Uredničkog odbora N1. Na kraju, u aprilu 2019, Sadleru je uručeno pismo sa obaveštenjem o momentalnom otkazu, a veliki gazda ostao mu je do danas dužan tri mesečne zarade.

Tajni dil sa Plenkovićem u Hrvatskoj Podsetimo, zagrebački nedeljnik Nacional ovih dana je objavio da su se ključni ljudi premijera Hrvatske Andreja Plenkovića direktno mešali u uređivačku politiku televizija iz sastava Junajted Medije u toj zemlji.

Prema dokumentaciji Nacionala, šef kabineta Plenkovića i medijski savetnik hrvatskog premijera uslovljavali su Junajted Grupu da će dobiti dozvolu za kupovinu TV Nova u Hrvatskoj pod uslovom da ne napada vlast. U isto vreme su tražili da hrvatski N1 manje kritikuje Plenkovićevu vladu. Sve to se dešavalo u prvoj polovini 2018. godine.

S obzirom na to da je UG ubrzo dobila dozvolu za kupovinu TV Nova (u maju 2018), koja u Hrvatskoj ima nacionalnu frekvenciju, i sudeći prema njihovom izveštavanju posle svega, očito je da su Šolak i saradnici pristali na tajni dil sa Plenkovićem.