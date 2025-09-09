Politika

"ZA DOM SPREMNI" JE ZA NJIH UOBIČAJENI POZDRAV" Vučić o sramnom skandiranju na utakmici "Odatle do ubij Srbina, granica je nikakva"

D.K.

09. 09. 2025. u 17:47

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Vesti" na TV Prva.

ЗА ДОМ СПРЕМНИ ЈЕ ЗА ЊИХ УОБИЧАЈЕНИ ПОЗДРАВ Вучић о срамном скандирању на утакмици Одатле до убиј Србина, граница је никаква

Foto: Printskrin

O skandiranju protiv Srba na utakmici između Crne Gore i Albanije 

- To je kada imate Tompsonove koncerte, kao da u Nemačkoj ponavljate "Sig hajl", oni ponavljaju "Za dom spremni", i to postaje uobičajeni pozdrav o kom se legitimno razgovara. Odatle, do "Ubij Srbina" je granica nikakva. - rekao je predsednik

- Odlučio predsednik Crne Gore da ne napusti stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga. A mnogo gore od toga je što su radili njihovi mediji posle toga. Očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i ne smete da smetnete s uma šta su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili, jer im ne odgovara snažna i uspešna Srbija, svi njihovi mediji vode svakodnevnu hajku protiv Srbije, nepogrešivo. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali videće 3.000 i onda "masovni protesti". Oni imaju medijski "firepower" kojim misle da mogu da tuku nas male i misle da će da slome duh srpskog naroda ali sam shvatio da je i narod u Crnoj Gori dobro ovo razumeo. Srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod. - kazao je Vučić

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji
Politika

0 3

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji

POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

09. 09. 2025. u 19:03

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU