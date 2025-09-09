Politika

"LIDERI BLOKADERA ŽELE RAZARANJE SRBIJE" Oglasio se Nikola Selaković: "Vučić će nastaviti da brine o svakom čoveku!"

09. 09. 2025. u 16:29

ČLAN predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković oglasio se danas, njegovo saopštenje prenosimo u celosti

Foto: Ministarstvo

Kao da pokušaji obojene revolucije i višemesečno maltretiranje građana nije dovoljno, lideri blokadera su danas prevaizšli sebe zahtevajući u Strazburu javno podršku stranih sila za razaranje Srbije!

Samozvani političari Borko Stefanović, Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević, a u stvari osvedočeni srbomrsci kojima smeta međunarodni ugled naše otadžbine, rukovanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa ruskim i kineskim kolegama, danas su od evropskih moćnika tražili ni manje ni više uvođenje sankcija! A zapravo tražili su reprizu nemaštine i pustošenja našeg naroda i države. To je potez, duboko verujem, koji nikada neće imati podršku građana, jer Srbija svoju politiku vodi u Beogradu, a ne u Briselu, Strazburu ili bilo gde drugde.

Istovremeno, u nastojanju da dehumanizuju predsednika Vučića blokaderi i njihovi sledbenici mržnju raspiruju do te mere da na društvenim mrežama dele snimke lažne sahrane. Jadno, bedno i sramotno!

Predsednik Aleksandar Vučić nastaviće da radi ono što je najvažnije, da čuva mir, gradi puteve, fabrike i bolnice, da otvara nova radna mesta i brine o svakom čoveku u Srbiji. Oni koji idu po svetu i traže sankcije svojoj zemlji sami će sebe smestiti tamo gde im je i mesto, na marginu političkog života.

Njegoš je rekao: “Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka.“

