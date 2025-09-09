SJAJNA IZJAVA DŽEKIJA ČENA O BEOGRADU: U četiri reči sve rekao
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se danas sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.
Vučić je istakao da Beograd sve više postaje dom svetskim zvezdama, izrazivši zadovoljstvo što Srbija ugošćava ovog filmskog velikana.
Džeki Čen, glumac kog obožava ceo svet, kako zbog uloga u kojima uvek predstavlja hrabrog borca za pravdu, tako i zbog mirne i normalne pojave, neuobičajene za jednu planetarnu zvezdu, rekao je da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.
- Expo nije samo izložba; to je pozornica na kojoj nacije dele svoje ideje, kulture i inovacije. Za posetioce, to je prilika da osete duh Srbije i energiju Beograda – grada na raskršću Istoka i Zapada, sa istorijom otpornosti i kulturom gostoprimstva - rekao je proslavljeni glumac.
