SJAJNA IZJAVA DŽEKIJA ČENA O BEOGRADU: U četiri reči sve rekao

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se danas sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je istakao da Beograd sve više postaje dom svetskim zvezdama, izrazivši zadovoljstvo što Srbija ugošćava ovog filmskog velikana.

Džeki Čen, glumac kog obožava ceo svet, kako zbog uloga u kojima uvek predstavlja hrabrog borca za pravdu, tako i zbog mirne i normalne pojave, neuobičajene za jednu planetarnu zvezdu, rekao je da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.

- Expo nije samo izložba; to je pozornica na kojoj nacije dele svoje ideje, kulture i inovacije. Za posetioce, to je prilika da osete duh Srbije i energiju Beograda – grada na raskršću Istoka i Zapada, sa istorijom otpornosti i kulturom gostoprimstva - rekao je proslavljeni glumac.