"KONSTRUKTIVAN RAZGOVOR O JAČANJU BILATERALNE SARADNJE" Vučić se sastao sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Veoma dobar sastanak sa ambasadorom Japana i konstruktivan razgovor o jačanju bilateralne saradnje, sa naglaskom na nove zajedničke projekte, povećanje investicija, kao i intenziviranje akademsko- kulturnog povezivanja.

Posebno sam istakao uspeh EXPO u Osaki kao primer izuzetne organizacije i logistike, što za nas predstavlja izazov, inspiraciju i okvir za unapređenje sopstvenih kapaciteta u organizaciji i promociji inovacija.

Tokom razgovora, naglašene su mogućnosti za jačanje ekonomskih veza kroz veće japanske investicije u infrastrukturu, energetiku, visoko-tehnološki sektor i industriju, uz transfer znanja i razvoj kapaciteta domaćih kompanija.

Istakao sam posvećenost Srbije kontinuiranom jačanju odnosa i širenju saradnje sa Japanom, imajući u vidu ogromne potencijale koji se u narednom periodu otvaraju u našoj zemlji", navedeno je u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.