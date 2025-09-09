Politika

"KONSTRUKTIVAN RAZGOVOR O JAČANJU BILATERALNE SARADNJE" Vučić se sastao sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom (FOTO)

09. 09. 2025. u 10:19

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom.

КОНСТРУКТИВАН РАЗГОВОР О ЈАЧАЊУ БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ Вучић се састао са амбасадором Јапана Акиром Имамуром (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Veoma dobar sastanak sa ambasadorom Japana i konstruktivan razgovor o jačanju bilateralne saradnje, sa naglaskom na nove zajedničke projekte, povećanje investicija, kao i intenziviranje akademsko- kulturnog povezivanja.

Posebno sam istakao uspeh EXPO u Osaki kao primer izuzetne organizacije i logistike, što za nas predstavlja izazov, inspiraciju i okvir za unapređenje sopstvenih kapaciteta u organizaciji i promociji inovacija.

Tokom razgovora, naglašene su mogućnosti za jačanje ekonomskih veza kroz veće japanske investicije u infrastrukturu, energetiku, visoko-tehnološki sektor i industriju, uz transfer znanja i razvoj kapaciteta domaćih kompanija.

Istakao sam posvećenost Srbije kontinuiranom jačanju odnosa i širenju saradnje sa Japanom, imajući u vidu ogromne potencijale koji se u narednom periodu otvaraju u našoj zemlji", navedeno je u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

