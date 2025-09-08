Politika

BLOKADERI PRSLI KAO ZVEČKE NA DANAŠNJEM PROTESTU: Slika iz drona sve pokazuje (FOTO)

В.Н.

08. 09. 2025. u 15:47

BLOKADERI su pukli kao zvečke na današnjem protestu u Beogradu.

Foto: Printsvreen/Informer

Naime, njih je u maksimumu skupa bilo 3.000, iako su prethodnih dana najavljivali da će sve da stane!

Tvrdili su da će ih na protestu danas biti 20.000, da su odlučniji nego ikad i da današnji ponedeljak nije samo običan dan. 

Kako su prošli nakon ovih pompeznih najava najbolje pokazuje fotografija zabeležena dronom. 

Pogledajte sami:

Foto: Printsvreen/Informer

