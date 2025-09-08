"MI SMO ZA RAD, NE ZA NASILJE": Pristojna Srbija juče jasno rekla da ne želi blokade - Žele da se vrate normalnom životu (VIDEO)

U ČAK 111 mesta širom Srbije, juče se okupilo oko 150 hiljada građana kako bi iskazali protivljenje blokadama i nasilju.

Foto: Novosti

Ovim porodičnim šetnjama prisustvovao je i veliki broj mališana. Građani koji su izašli na ulice nosili su sa sobom zastave Srbije, transparente sa parolama protiv blokada i nasilja, kao i balone u bojama naše trobojke.

Ono što je od izuzetne važnosti jeste da su okupljanja na svih 111 mesta širom naše zemlje prošla bez ijednog incidenta, izuzev šačice blokadera koji su u Čačku i Šapcu pokušali da izazovu tuču i proliju srpsku krv zbog mržnje prema neistomišljenicima.

Građani su sinoć potpuno mirno kao i na okupljanjima prethodnih nedelja poslali jasnu poruku - žele da im se vrati njihova Srbija i da nastave sa normalnim životom.

"Ovde smo da iskažemo ljubav prema Srbiji, našoj jedinoj otadžbini", "Želimo Srbiju u kojoj ulice pripadaju miru, a škole i fakulteti miru"... su samo neke od malobrojnih poruka naših sugrađana.

Više komentara građana protiv blokada kao i prelepih prizora od juče možete pogledati u video-snimcima ispod: