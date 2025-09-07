Politika

GOSPOĐA DANA POSLALA MOĆNU PORUKU IZ ZEMUNA: Svima objasnila zašto blokade treba da stanu! (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 20:34

PENZIONERKA Dana Babić iz Zemuna zajedno sa ostalim građanaima izšla je daanas na uilicu da jasno kaže ne blokadama.

Foto: Informer printskrin

- Ovo je moj grad. Podržavam moju Srbiju, mog predsednika da bude mira, da deca idu u školi, studenti na fakultete. A mi građani da čestito idemo slobodnim gradom - rekla je gospođa Dana.

U mestima širom Srbije i večeras se održavaju okupljanja građana koji se protive blokadama sa kojih će, kao i na prethodnm skupovima, biti poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu.

