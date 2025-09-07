Politika

KVADOM DOŠLA NA SKUP U BORČU: Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada (VIDEO)

07. 09. 2025. u 18:10

BORČA neće blokade.

Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira.

Jedna gospođa došla je kvadom na skup.

- Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada - poručila je.

