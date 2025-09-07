KVADOM DOŠLA NA SKUP U BORČU: Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada (VIDEO)
BORČA neće blokade.
Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira.
Jedna gospođa došla je kvadom na skup.
- Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada - poručila je.
