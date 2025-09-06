FENOMENALNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Vučić najavio: Izlazimo sa važnim programom - narod će biti oduševljen
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao na TV Pink da će 17. ili 18. izaći sa jednim važnim programom, i siguran je da će ljudi biti oduševljeni.
- To se tiče najvećeg broja građana. Što se tiče pruge, do Subotice ćemo stizati za sat i 10 minuta. Sve smo to uradili izgradili, i zato su zaslužni građani. Penzije se povećavaju od 1. decembra 12 odsto! Što se tiče mera i cena, sam ću ulaziti u prodavnice i pratiti cene. Da pričam sa ljudima, da mi oni kažu šta je dobro, a šta loše urađeno. Jer ovo što smo uradili je zato što smo slušali ljude. Oni su nam rekli da su im plate bolje, ali da su veliki troškovi. Evo, i Bugarska planira da uvede slične mere kao i mi, što se tiče marži. Pozivam ljude da nam oni kažu šta žele. Imaćete preko 20.000 proizvoda koje će pojeftiniti - kazao je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
Komentari (0)