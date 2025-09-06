I SRBIJA U SIJEVOM "JEVANĐELJU" NOVOG SVETA: Analiza "Novosti" - Šta znači spremnost da se priključimo kineskom konceptu globalnog upravljanja

POSETA predsednika Aleksandra Vučića Pekingu i razgovori u četiri oka sa liderima Kine i Rusije, Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, i brojnim drugim zvaničnicima, potvrda su da Srbija uživa sve veći međunarodni ugled i da njena pozicija dobija na značaju u trenutku kada se ubrzano oblikuje novi globalni poredak. Taj proces, koji sve jasnije ukazuje na slabljenje dosadašnje dominacije Zapada u svetskoj politici i jačanje multilateralizma, stavlja Srbiju u fokus kao zemlju koja, iako mala, uspeva da gradi kredibilitet i da bude prepoznata kao ozbiljan partner.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Upravo u tom kontekstu, poručuju sagovornici "Novosti", inicijativa za globalno upravljanje, koju je najpre na samitu Šangajske organizacije za saradnju, a zatim i u govoru na moćnoj vojnoj paradi u Pekingu pred 26 svetskih lidera, predstavio kineski predsednik, predstavlja ne samo platformu za definisanje novih pravila međunarodnih odnosa, već i okvir u kojem države poput Srbije mogu da afirmišu svoje interese, osiguraju mesto za stolom velikih i pokažu da imaju šta da ponude u budućem preuređenju globalne ravnoteže snaga.

Predsednik Vučić poručio je da su svi razlozi koje je Si pomenuo za redefinisanje međunarodnih odnosa, dobra osnova za budućnost čovečanstva i da će Srbija uvek podržavati koncepte koji se zalažu za jednakost među državama, nemešanje u unutrašnja pitanja zemalja, više pravde, poštovanja prava, međunarodnih principa.

On se iz Pekinga vratio sa dobrim vestima i oko nastavka podrške dve moćne zemlje i članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u našoj borbi za očuvanje KiM i odbranu teritorijalnog integriteta i suvereniteta i oko nastavka ekonomske saradnje sa Rusijom i Kinom u mnogim oblastima.

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali poručio je juče da počasti ukazane Vučiću u Pekingu, gde je prisustvovao i obeležavanju osam decenija od pobede u Drugom svetskom ratu i sastao se predstavnicima najvećih kineskih kompanija, pokazuju koliko se imidž Srbije promenio:

- To je i pokazatelj koliko nas sada poštuju i kako je potpuno drugačije kada sada kažete da ste iz Srbije, zemlje sa investicionim rejtingom, jedne od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - rekao je Mali.

Ministar je naveo da je Srbija zemlja koja dominira na Zapadnom Balkanu i koja ima predsednika koji održava dobre odnose sa Istokom i Zapadom, a vodi računa o srpskim interesima, vodi slobodarsku, samostalnu i suverenu politiku.

- Kina je zemlja sa najbrže rastućom ekonomijom u svetu, koja će za godinu-dve biti prva privreda u svetu. Svi žele da budu deo tog uspona, a jednoj maloj Srbiji su ta vrata otvorena.

Vučević: Mnogo važne stvari PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je juče da je za našu zemlju od velikog značaja to što je Vučić bio u Pekingu i što je tom prilikom imao susrete sa brojnim svetskim zvaničnicima: - Ponosan sam na činjenicu da je Srbija bila u krugu država koje su bile pozvane u Peking na obeležavanje 80 godina pobede nad fašizmom i jednoj od najvećih vojnih parada u istoriji. Zaista je bilo impresivno. Vučević je istakao da je ponosan što je Vučić imao susrete sa predsednikom Sijem, Putinom, kao i sa predsednikom Azerbejdžana, ali i sa predstavnicima kineskih kompanija, koje već investiraju u Srbiju i koje žele da ulažu. - Za nas su to bitne stvari, pitanje gasa, uredno snabdevanje, dobre cene. To direktno utiče na kućne budžete i fabrike u Srbiji. Da ne bismo opet imali taj scenario, kada je za vreme vlasti Đilasa bez posla ostalo 500.000 ljudi, predsednik države mora da radi svoj posao. Mislim da je uradio mnogo važne stvari.

I bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović kaže za "Novosti" da su principi oko čijeg je okupljanja pozvao kineski predsednik "jevanđelje u međunarodnim odnosima" i da nema nijednog razloga da ni EU ni bilo ko na Zapadu "podiže obrve" zbog srpskog prisustva u Pekingu i razgovora koje je Vučić tamo imao:

- Vučiću je tamo bilo mesto kao predsedniku zemlje koja je podnela ogromne žrtve u pobedi nad fašizmom kao svetskim zlom. Poziv koji mu je uručen pokazuje da velike sile, Kina i Rusija, uvažavaju tu činjenicu. Dužnost Vučića, kao predsednika Srbije, jeste da uvek bude sa onima koji su protiv fašizma. Da ne govorim o tome da je njegov boravak u Kini bio baziran na svemu onome što svaki odgovorni državnik radi kad ide u posetu nekoj zemlji - ne samo da potvrdi dotadašnje bilateralne veze sa tom državom, nego da položi osnovu i za neke druge još razvijenije pravce saradnje. Drugim rečima, da se bori za dobrobit države i građana koje predstavlja.

Jovanović ističe i da predstavnici svih tih zapadnih zemalja, koje podozrivo gledaju na Vučićev boravak u Pekingu, i sami trče da se sretnu sa kineskim predsednikom i da utiču na to da sa Kinom postignu najbolje moguće odnose:

- Jačanje ekonomskog prisustva Kine u Srbiji može samo da koristi Evropi da lakše dolazi u kontakt s Pekingom i jača veze. Srbija tu može da im bude veoma korisna spona.

Mitrovićeva: Briselska politika propasti PROFESORKA Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović ukazala je da su sva dešavanja poslednjih dana u Pekingu, od samita ŠOS do vojne parade koja je pokazala izvanrednu kinesku, ne samo ekonomsku, nego i vojnu moć, potvrda da je ova zemlja jedan od nosilaca velikih promena na svetskoj sceni u pravcu multipolarizacije svega - od privrede i političkog odlučivanja do kulturne i obrazovne saradnje: - Stvara se jedna nova mreža odnosa između zemalja koji čine zapravo svetsku većinu i koje žele da stvore jedan drugačiji međunarodni ekonomski i politički poredak. A ipak, kako smo čuli od kineskog predsednika, oni žele da se to sve odvija po postojećem međunarodnom pravu, da se poštuje Povelja UN. Navodi da EU umesto da se prilagodi tim ogromnim tektonskim promenama u svetu, naziva autokratama one koji zajedno sa Kinom i saveznicima obeležavaju jubilej pobede u Drugom svetskom ratu i podržavaju principe međunarodnih odnosa na koje je pozvalo kinesko rukovodsto. - Njima se ništa od toga neće dopasti, jer smatraju da oni treba da upravljaju našom spoljnom politikom i da mi prosto, i bez obzira na to što ne dobijamo ništa, osim neprekidnih udaraca, to treba da prihvatamo. EU radi da rušenju našeg suvereniteta time što mnoge članice i sam Brisel neprestano koketiraju sa privremenim institucijama u Prištini i predlažu razne planove koji defakto znače naše odricanje od naše južne pokrajine. To je politika propasti i dobro je dok god možemo da se tome odupiremo.

Naš sagovornik ukazuje da je Sijeva inicijativa za globalno upravljanje pokrenuta "u dobroj nameri i čista kao suza", jer teži postizanju trajnog i stabilnog mira:

- Sve što je rekao već je sadžano u Povelji UN i mnogim drugim dokumentima ove organizacije. On se založio za svet jednakih, suverenih, miroljubivih, okrenutih ka saradnji, sa slobodnim izborom svoje vladavine, bez pokušaja da ona bude nametnuta od drugih država. Kritike da Kina ovim želi da napravi antizapadnu, antiameričku koaliciju ne stoje. Dosadašnji svetki poredak pokazao se kao nepravičan, nejednak, to je svet u kojem su pojedine zemlje pripisale sebi pravo da određuju kako drugi treba da žive. Ta hegemonija koja je uspostavljena posle Hladnog rata sada nailazi na sve veći otpor.

D. M.