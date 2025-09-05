DOSIJE (eks) KATEDRA epizoda MEDUZA PREMIJERNO NA MALIM EKRANIMA! (FOTO)

KADA se nauka pretvori u alat, a katedra u tribinu – znanje gubi svoju svetost, a društvo svoju budućnost. Treća epizoda serijala “Dosije (eks) katedra” otkriva kako nevladin sektor, skriven iza maske „civilnog društva“, ulazi u same temelje univerziteta.

Foto: Printskrin

Glave Meduze – profesori Ivanka Popović, Dušan Teodorović i Miodrag Jovanović – umesto da vode generacije ka istini, koriste svoje katedre kao političke bine. Njihovi studenti nisu učenici već pešadija u protestu, oruđe u režiji scenarija koji dolazi spolja.

Kao što mitski junak nije smeo da pogleda u oči Meduzi jer bi se pretvorio u kamen, tako i naše društvo danas mora da odoli pogledu koji obećava znanje, a donosi otrov. Zmije iz njene glave nisu ništa drugo do programi, fondacije i projekti koji od amfiteatara stvaraju pozornice, a od fakulteta političke štabove.

Ovaj dokumentarni film nije tek analiza – to je ogledalo u kojem će se prepoznati svaki onaj koji je znao šta se dešava, a nije smeo da progovori.

U petak, 5. septembra na Prva TV u 19:00 časova i na B92 U 22:15 časova.

Istina koju nećete čuti na zvaničnim katedrama – jer ona ruši iluzije!

