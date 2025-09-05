DOSIJE (eks) KATEDRA epizoda MEDUZA PREMIJERNO NA MALIM EKRANIMA! (FOTO)
KADA se nauka pretvori u alat, a katedra u tribinu – znanje gubi svoju svetost, a društvo svoju budućnost. Treća epizoda serijala “Dosije (eks) katedra” otkriva kako nevladin sektor, skriven iza maske „civilnog društva“, ulazi u same temelje univerziteta.
Glave Meduze – profesori Ivanka Popović, Dušan Teodorović i Miodrag Jovanović – umesto da vode generacije ka istini, koriste svoje katedre kao političke bine. Njihovi studenti nisu učenici već pešadija u protestu, oruđe u režiji scenarija koji dolazi spolja.
Kao što mitski junak nije smeo da pogleda u oči Meduzi jer bi se pretvorio u kamen, tako i naše društvo danas mora da odoli pogledu koji obećava znanje, a donosi otrov. Zmije iz njene glave nisu ništa drugo do programi, fondacije i projekti koji od amfiteatara stvaraju pozornice, a od fakulteta političke štabove.
Ovaj dokumentarni film nije tek analiza – to je ogledalo u kojem će se prepoznati svaki onaj koji je znao šta se dešava, a nije smeo da progovori.
U petak, 5. septembra na Prva TV u 19:00 časova i na B92 U 22:15 časova.
Istina koju nećete čuti na zvaničnim katedrama – jer ona ruši iluzije!
nsuzivo.rs
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)