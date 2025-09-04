VUČIĆ SE OBRATIO IZ PEKINGA: Ponosan sam na Srbiju koju ovde predstavljamo (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga, nakon sastanka sa kineskim predsednikom.

Foto: Printskrin

- Najvažniji sastanak sa predsednikom Sijem, izuzetno prijateljski i srdačan. Dobra vest za građane - predsednik Si je lično, bez kabineta, na uobičajeno demokratski način, uputio poziv meni kao predsedniku i našoj delegaciji da dođemo u državnu posetu Kini. Tako da ćemo u kratkom periodu, pretpostavljam u narednih 6 meseci, jer i Kina priprema svoj veliki petogodišnji plan od marta, i mi naše do 2035. godine. Usaglašavamo to, mi sa onim koliko oni nama mogu da pomognu. Razgovarali smo o pdoršci i saradnji u svim sverama društvenog života, saradnji, investicijama...

- Ja sam molio za nove investicije, ali je predsednik Si bio toliko fer da je sam govorio o saradnji u oblasti veštačke inteligencije, robotike, modernih tehnologija. Molio sam i za transfer tehnologija za civilne i vojne potrebe, za različite vrste proizvoda. Verujem da ćemo imati ogroman napredak po tom pitanju. Razgovarali smo o svim infrastrukturnim projektima, Eskpo, vojno-tehničkoj saradnji, geopolitici, onome što čeka svet i Evropu, onome što možemo očekivati od kineskih investitora.

Istakao je da je Kina najveći investitor u Srbiju, kao pojedinačna zemlja, sa 7,2 milijarde evra.

- Ove godine ćemo imati 8,5 milijardni evra trgovinsku razmenu. Imamo značajan rast. Tako brz rast uvoza i izvoza sa Kinom pokazuje nivo i ozbiljnost u našoj saradnji, kao i prijateljstvo. Molio sam za dodatne investicije, zapošljavanje naših ljudi, a Si me obavestio da njihovi stručnjaci rade na onome o čemu smo pričali u Moskvi, i da će nastaviti da rade i na drugim projektima i da Srbija kao izrazito prijateljska zemlja može da očekuje dalju pomoć i podršku Kine. I po različitim političkim pitanjima, od Kosova i Metohije, teritorijalnog integriteta naše zemlje, baš kao što i mi poštujemo princip "jedne Kine" i od toga nećemo da odustajemo - ističe on.

- Sastanak je bio veoma srdačan, ja sam mnogo srećan kada se tako završi razgovor, jer znam da smo nešto dobro uradili za našu zemlju. Obradovali su se činjenici da ćemo za 15 dana da otvorimo prugu Beograd-Subotica - naveo je Vučić.

Foto: Printskrin

Istakao je da se razgovaralo i o tehnološkim inovacijama u kojima Kina prednjači.

- Moraćemo da gledamo kako da to u budućnosti iskoristimo na što bolji način.

- Govorili smo i o Inicijativi za globalno upravljanje gde oni traže više pravde, poštovanje vladavine prava, te norme kroz Povelju UN da konačno budu poštovane. Važno je da tu našu saradnju unapređujemo - dodao je Vučić.

Istako je da se predsedniku Siju zahvalio za svaku vrstu podrške, od korone, do podrške u Ujedinjenim nacijama kada se glasalo o rezoluciji o Srebrenici.

- Razgovarali smo, u skladu sa nemešanjem u unutrašnje stvari zemalja, i o obojenim revolucijama, nekadašnjim pokupšajima da se to provede u Hong Kongu, o današnjim pokušajima da se to provede u Beogradu. Kinesko rukovodstvo i predsednik Si dobro vide i razumeju stvari u našoj zemlji i dobro razumeju pritiske sa kojima se suočavamo. To je za nas bilo važno. Ja sam rekao da ćemo mi sasvim sigurno uspeti svojim radom da pobedimo, marljivošću, idejama, planom i programima - naveo je on.

Vučić je istakao i dobar sastanak sa predsednikom Svenarodnog kineskog kongresa.

- Kineske kompanije su zainteresovane za ulaganje u našu zemlju,a i naši ljudi to isto pokazuju. Potrudio sam se da pitam kako ide izvoz naše rakije, meda... Ne ide loše, a verujem da to može i bolje u budućnosti uz više našeg truda. Moramo da radimo na dodatnom privlačenju turista iz Kine u Srbiju. Da nije bilo ovog nasilja blokadera i svega što su radili u prethodnih 9 meseci, verujem da bi brojevi bili mnogo veći. U Kini imamo iskrenog prijatelja, Kina u Srbiji takođe, i mi ćemo nastaviti da to prijateljstvo razvijamo - istakao je Vučić.

- Za mene je ovo bila izuzetna čast i mogućnost da se ponovo susretnem sa predsednikom Sije. Ovo za malu zemlju predstavlja ogromnu čast. Ponosan sa na Srbiju koju sam ovde predstavljamo. Sve ovo radimo zbog naših ljudi, zbog više posla. 41 hiljadu ljudi zapošljavaju kineske kompanije u Srbiji, kada sam postao predsednik bilo je između 4 i 5 hiljada ljudi. Dakle gotovo 10 puta više nego tada - naveo je on.

- Postoje ljudi koji mrze svoju zemlju, kojima je sve drugo slađe i lepše. Koji će vam uvek reći - "ne ne, ja volim našu zemlju, ali mrzim tebe". A zašto to rade? Ne mogu da razumeju da oni tako genijalni koji nipta nikada nisu postigli u životu, nisu potrebni do tee mere do koje su mislili da jesu, da bi Srbija išla napred. Ja im kažem - potrebni su, da čak i sa malo znanja, licemerjem, cinizmom, da to upotrebe u korist svoje zemlje, mi bismo bili bogatiji, uspešniji... Ja nemam nikakav problem da kada i neko pokazuje najotvoreniju podršku, ni kada imam najviše susreta u istoriji zemlje, jer ne zaboravite da oni meni sa vremena na vreme govore Putin me ne ceni. Pa kome je Putin jedinom dao tako visoki orden u našoj zemlji osim meni? Jel ga dao Tadiću, Đilasu, nekom od blokadera? Samo meni, posle 105 godina, od kada je dodeljen Nikoli Pašiću. Nije ga meni dodelio Jeljcin ili Gorbačov, već Putin. Ali oni bolje znaju od mene šta Putin o meni misli, i bolje od Putina znaju šta Putin o meni misli. Isto kao i za predsednika Sija. On može da dođe u Srbiju, to je evropska zemlja u koju je najviše puta došao, jedna mala Srbija. Imao sam tu čast da ga ugostim, to je čast za života, dovjeka. Toliko puta sam već bio sa predsednikom Sijem, da sam već mnogo toga od njega naučio.

Foto: Printskrin

- Današnji sastanak je produžio za 15 minuta i pričao je bez pripreme, što je retko za kineskog predsednika, to radi kada je sa prijateljima i kada oseti da je dobro da o tome govori... Govorili smo malo i o prošlosti, istoriji, upoznao sam ga sa istorijom srpskog naroda, on je mene upoznavao sa onim kroz šta su prošli Kinezi. Da li je neko u udžbenicima u Srbiji učio da je poginulo 35 miliona Kineza od 1931. do 1945. godine? Teško. Dobro je da to čujemo i naučimo. Ja sam govorio predsedniku Siju o srpskom narodu u Drugom svetskom ratu i o tome kako je srpski narod pre svih ustao protiv fašizma, protiv nacizma koji je dolazio iz Nemačke, i regionalnog nacizma koji je bio u svojoj metodologiji i delovanju brutalniji od nemačkog. I govorio sam mu je da je Beograd bio jedini grad u celom regionu koji je bio brutalno napadnut i bombardovan 41. godine. Da ljudi znaju da je srpski narod bio nosilac borbe protiv fašizma. I o tome kako zajednički moramo da se borimo protiv revizije koju danas svi koji su ekonomski jači misle da mogu da urade. Čak sam mu rekao i da pokušavam da ubedim Vukana da učim kineski...- naveo je Vučić.

Vučić je rekao da se čitavu noć spremao za jutrošnji sastanak, čak je neke pasuse učio napamet, a neke i zaboravio u samoj uvodnoj reči sa Sijem pa ga se nešto kasnije setio.

- Imao sam ogromnu tremu, kao i pred susret sa predsednikom Putinom i svaki veliki susret. Svaki odgovoran čovek mora da se pripremi. Ja znam koga predstavljam, najveću svetinju na svetu, to je moja Srbija. Hoću svaki sekund da iskoristim. Trudio sam se da neke delove i napamet naučim, kako bi on video i pripremljenost i privrženost prijateljstvu. Zato nas toliko i poštuju.

- Prvu reč koju čujete na svakom mestu, kada kažete da ste iz Srbije, na ulici je "vućići", kompletno osoblje hotela hoće s nama da se slika. To nije zbog nas, to je zbog pažnje koju Srbija ima u Kini i medijima ovde. CCTV emitovaće intervju sa mnom na engleskom, verujem najmanje pola sata, pa ako tako nešto nije dovoljno od naše male zemlje, neki drugi će verovatno moći bolje u budućnosti, videćemo - dodao je Vučić.

Foto: Printskrin

O optužbama da vodi "Instagram politiku"

Na pitanje novinara da je Lopandić rekao da se Vučić bavi samo tzv. instagram politikom i da mu svi ovi susreti služe samo za slikanje, predsednik je rekao da mu je Vučić kriv što je sklonjen jer nije radio za interese Srbije nego za tuđe.

- To je čovek koji izađe kupi odelo i onda mu ostane Bos etiketa i slika se sa time da pošalje u Srbiju, kako je uspeo u životu da kupi Bosovo odelo. I onda mu ja u kafani skidam tu etiketu, da ga naučim kako tako ne treba da ide na sastanke. Sramota me je i da o tome govorim. I to je bio srpski diplomata, koji se borio uvek za tuđe interese, zato je i smenjen i sklonjen. Zato je i sklonjen, zato što su mu bili preči tuđi interesi, a ne interesi Srbije. Zato i nije ostao na tom mestu. I pošto nije ostao na tom mestu, onda mu je Aleksandar Vučić kriv za sve. Naravno da sam kriv.

- Tako sam kriv i mužu Cece Bojković što je sklonjen, i svima njima čijim smo radom bili nezadovoljni i koji nisu radili u interesu Srbije. Pa sam onda postao diktator, pa krvave ruke, kriminalac i sve drugo... Tako to ide. Meni ništa ne služi za Instagram, za slikanje, nego za suštinu. Je li Instagram pruga Beograd-Subotica, svi naši auto-putevi, železara u Smederevu? A ni Instagram nisu ostavili Lopandić i njegovi Ponoš i ostali. Za 1 dolar su nam bacili fabriku koju niko nije hteo da uzme. Krvatili smo i gubili po 12 miliona mesečno. To Srbija više nije mogla da izgrži. Nije mogla da plaća radnike u Smederevu. Milijardu i 200 miliona su nam bili gubici u Boru. Još Đinđić je tražio da se tu otvori farma da seju kikiriki i prave nekakve stolice od trske. A mi našli najboljeg investitora i uskoro ćemo biti najveći proizvođači bakra i zlata u Evropi. I sve će to da bude malena Srbija zahvaljujući tom "neuvaženo" Vučiću koji je uspeo sve te ljude da dovedu u našu zemlju. I oni mi pričaju o Instagram politici. Lopandić se nikada nije borio za interese Srbije i ljudi umeju to da prepoznaju. Mene u svetu svi poštuju i oni koji me ne vole i oni koji imaju neku vrstu političkih simpatija. Ne postoji niko u Evropi ko me ne poštuje. Može da govore sve najgore o meni, ali me svi poštuju. Za razliku od njih - niti ih ko voli, niti ih ko ne voli. Oni su za ljude skoro pa ništa, ane ceni ih ama baš niko. U tome je razlika između nas. I ovde ste to mogli da vidite na svakom koraku - dodaje Vučić.

O poziciji Kine u novom svetskom poretku i mestu Zapadnog Balkana u tome

- Mnogo je dug put do toga. Kina je pokazala svojom moći, ekonomskom, političkom, kako se stvari menjaju. Ako vidite da Kina učestvuje u Vijetnamu na paradi, a imaju teriotrijalne sporove, ako je uspela da se u tom smislu izbori, da bude dominantnija sila u odnosu na SAD, ako polako preuzimaju taj primat i u Maleziji, a to nije lako. Ostaje još Tajland negde između, ali je Kina veoma snažna. Onda vam je jasno kako se stvari u svetu menjaju. Zato sada imate obojenu revoluciju na teritoriji Indonezije. Kina napreduje ogromnom brzinom, svojim uticajem uzima sve značajniji prostor u svetskoj politici, to nije lako onima koji pokušavaju da je zaustave. Kina ima drugačiji pristup i zato je toliko uspešna. Kad i kako će to da se odrazi na Zapadni Balkan - mi smo deo Evrope, tu su drugačije sile, ali svakako će stvari da se menjaju u budućnosti. Da li ću ja to da dočekam na ovom mestu - teško, da li ću da doživim - nadam se. Da li je to sigurno - nije, ali svakao će biti promena u svetu. Za 10 godina nećemo moći da se setimo šta je bilo 10 godina ranije. Te promene idu sada neuporedivo brže. Ona prezentacija moći juče i kada se setite šta je tu bilo pre 35 godina, kada je država jedno odlučila i šta se dogodilo 35 godina posle, kakva prezentacija snage i moći sa sve golubovima mira, ponda vam to pokazuje šta je to sve ta zemlja uradila i kako je napredovala. Si je taj koji je najviše doprineo ubrzanom razvoju Kine - dodaje on.

"Niko ne treba da se nada da će Srbija priznati nezavisno Kosovo"

Vučić je, upitan da prokomentariše navode bivšeg kosovskog premijera Avdulaha Hotija da je neispunjavanje sporazuma iz Vašingtona "propuštena prilika za Kosovo" i pitanje da li postoji mogućnost da se obnovi Vašingtonski sporazum sa dolaskom Donalda Trampa ponovo na vlast, rekao da se taj sporazum pre svega ticao ekonomije.

- Oni su gurali i deo svoje političke agende koja nije imala veze sa tim da li ćemo da priznamo ili ne, ja sam to odbio, to je bio pre svega ekonomski sporazum koji oni nisu primenili. Oni neće nijedan sporazum da primene, ali meni nije problem u njima - kazao je Vučić.

Podsetio je i da je Tramp tada izgubio vlast, a došao je Džo Bajden koji je bio protiv sporazuma u Vašingtonu.

- Valjda je hteo da se primeni neki drugi sporazum, a da se zaboravi Briselski sporazum. Neće moći tako, moraće da se primeni Briselski sporazum, moraće da se formira ZSO. Ovako mogu da sprovode golo nasilje, golu silu - kaže predsednik koji je potom pomenuo i foršpan koji je se trenutno vrti na CNN kad ga je Kristijan Amanpur pitala šta je potrebno da Srbija prizna nezavisnost Kosova.

- Nisu pustili moj odgovor na CNN, ali odgovaram i danas - nemojte tome da se nadate, to se neće desiti - istakao je predsednik Vučić.

O tragediji u Portugalu i licemerju opozicije

Vučić se, odgovarajući na pitanja novinara, osvrnuo i na tragediju u Lisabonu, te izjavio saučešće predsedniku i premijeru Portugalije kao i porodicama nastradalih a povređenima poželeo oporavak dodavši da saosećamo u bolu i tuzi.

- I svim našim portugalskim prijateljima, sa njima smo u bolu i tuzi. Velika nesreća na poznatoj gradskoj žičari Glorija. Nadam se da će se povređeni oporaviti, a saučešće i pijetet porodicama poginulih - rekao je Vučić novinarima u Pekingu.

On je, na pitanje da prokomentariše to što je pažnja javnosti u Portugalu usmerena na pomoć žrtvama i na sprovođenje istraga, a da nisu organizovani protesti niti se zahtevaju ostavke gradonačelnika ili ministara i na pitanje gde je u Srbiji zakazala empatija pa se tragedija u Novom Sadu pretvorila u političku bitku, rekao da se tragedija u Novom Sadu pretvorila u nešto gore i da su već 3. novembra bili nemiri i pokušaji paljenja Gradske kuće, kao i da se nakon toga sve pretvorilo u političku tiraniju manjine nad većinom u kojoj su sprovodili nasilje devet meseci.

- Brutalno nasilje, od zabrane slobode kretanja, napada na ljude, do uništavanja i spaljivanja prostorija, do svega drugog i pretnji onima koji ne misle kao oni kako će da vas tuku, hapse, maltretiraju... Do toga da tužilaštvo kaže: 'mi ćemo za mesec ili dva da donesemo ovo'. A kako ti možeš da znaš kakva će odluka da bude, šta će veštaci da ti kažu, šta će neko drugi da ti kaže, ali i to govori o nepostojanju pravne države kod nas, kada je nešto diktirano spolja i time ćemo morati da se bavimo u budućnosti - rekao je Vučić.

Ukazao je da nasilnih demonstracija nije bilo ni u Severnoj Makedoniji kada su u požaru u diskoteci stradale 62 osobe, a gde je, kako je rekao, odgovornost za tragediju očigedno na ljudskom faktoru, ali nije bilo nasilnih demonstracija.

- Jedno je kada neko to organizuje spolja, a drugo je ono što je spontano, a spontanih revolucija nema. Još nijedna takva nije zabeležena u svetu. Nikada, ni u teoriji ni u praksi. Ne postoje spontane revolucije. Uvek ih neko organizuje, po pravilu spoljni faktor, uz mnogo novca i tuđih interesa. Srećom, u Kini nisu uspeli, a još srećniji sam zbog toga što u Srbiji nisu uspeli - rekao je predsednik Vučić.

"Ne vidim način na koji bi opozicija mogla da pobedi na izborima"

Vučić je rekao i danas da u ovom trenutku ne vidi način na koji bi opozicija mogla da pobedi na izborima, kao i da je za njega najvažnija volja naroda.

Odgovarajući na pitanje novinara da opozicija traži izbore po makedonskom scenariju, Vučić je odgovorio da oni žele stranog okupatora da im on odredi ko će da pobedi, ali da će narod Srbije odlučiti o izborima.

- Ako pobede gospoda (Boris) Tadić i (Dragan) Đilas, čestitaću im ne po prvi put, jer za razliku od njih, ja sam gospodin. Uvek sam se tako ponašao, uvek sam priznavao volju naroda, za mene je volja naroda volja Boga. Ali ja moram da vam kažem da u ovom trenutku ne vidim način na koji bi oni mogli da pobede. Da ih pustite da ukradu 300, 400, 500 hiljada glasova, ne ide. Ni to im ne pomaže, ne samo toj dvojici, nego svima đuture. Narod se probudio, oslobodio straha - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da bi on, da je na Vučićevom mestu podneo ostavku, Vučić je upitao zašto on nije podneo ostavku kada su naprednjaci tražili izbore 2011. godine.

- Misli da svi mi pamtimo da i po? Mi smo držali velike demonstracije, predsednik (Tomislav) Nikolić je štrajkovao glađu, samo je tražio izbore. Nije tražio strano mešanje, nije pretio hapšenjem, nije pretio svim živim, plivanjem političkim protivnicima jer smo mi civilizovani ljudi. Mi smo promenili jednu odvratnu, užasnu, zločinačku vlast koja je bezbroj zločina protiv svog naroda počinila - ekonomskih, političkih, kakvih hoćete, 500.000 ljudi je bez posla ostalo, pokrali sve u procesu privatizacija, uništili sve - naveo je Vučić.

Kako je rekao, oni su to, na miran i civilizovan način završili, promenili lice Srbije, zaposlili ljude i gradili Srbiju.

- Kada je on to tačno pristao na te izbore, kada smo ih mi tražili? Pa nikada. Nego onda kad je osetio i kad je mislio da će s lakoćom da ih dobije i da će da ide samo protiv tobožnjih bivših radikala pa će da kaže u drugom krugu: 'Evo sad ću da dobijem izbore', pa ih je izgubio. Ali kada je on birao trenutak, a ovde ne biram ja trenutak, ponudio sam im izbore, ponudio sam im referendum, odbili su i jedno i drugo - rekao je Vučić.

Dodao je da će sada da rade i da se pripremaju za Ekspo, ali da to, kako je rekao, opoziciju ne zanima.

- Njih Srbija ne interesuje. Teško je nekim ljudima i odgovoriti kada to izađe iz okvira svakog smisla i iz okvira elementarnog morala, onda ostaneš bez reči s vremena na vreme - dodao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da bi, kada bude formirana nova vlada odmah trebalo da se raspuste BIA i RTS, Vučić je rekao da on to nije planirao.

- Što se tiče Đilasa, on će sigurno da raspusti i BIA i RTS. Da vidimo kada pređe cenzus prvo, pa ćemo onda da vidimo dalje - rekao je Vučić.

Građani zadovoljni novim ekonomskim merama, dobre su za narod

Vučić je izjavio da su nove ekonomske mere u Srbiji dobre za narod i da su građani njima zadovoljni, kao i da se njima štite i interesi trgovaca.

- Ovo (mere) ima odličan uticaj na narod. Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, trgovaca na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Pekingu da prokomentariše saopštenje kompanije Delez Srbija u kome je navela da mere "prema trenutnim procenama imaju negativan uticaj".

Vučić je istakao da su trgovci lepo zarađivali do sada i, kako je rekao, lepo će zarađivati i ubuduće.

- Mene interesuje, ono što sam već rekao i nazvao mojom i našom svetinjom a to je, Srbija i naši građani. Građani su zadovoljni, a vi pronađite sebe u tom zadovoljstvu građana, jer da građani budu nezadovoljni, a vi zadovoljni, taj slučaj više se neće dogoditi - poručio je Vučić.