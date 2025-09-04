Politika

PO UČEŠĆU ŽENA U VLASTI: Srbija prva u regionu (FOTO)

В. Н.

04. 09. 2025. u 08:22

SRBIJA je na 22. mestu u grupi od 193 članice Ujedinjenih nacija, prema učešću žena u vlasti.

ПО УЧЕШЋУ ЖЕНА У ВЛАСТИ: Србија прва у региону (ФОТО)

Foto V. Danilov

Naša zemlja, prema učešću žena u vlasti, na 11. je mestu u Evropi, dok u regionu zauzima prvo mesto.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!