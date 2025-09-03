"O DALJEM RAZVOJU STRATEŠKIH PROJEKATA U SRBIJI" Vučić se sastao sa predstavnicima kompanije "Ziđin" u Pekingu (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima kompanije "Ziđin Mobing Group" u Pekingu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Ova kompanija je jedan od najvećih kineskih investitora u Srbiji, koja je 2018. godine investirala u RTB Bor.

Inače, Kina je prošle godine bila pojedinačno najveći investitor u Srbiji sa više od milijardu evra investicija na godišnjem nivou. Vučić je tokom izjava srpskim medijima naglasio da ga tokom posete Pekingu, očekuju sastanci sa najmanje 14 kineskih kompanija.

"Radostan sam što Srbija privlači toliko interesovanja. To su neke kompanije koje rade u našoj zemlji, gde imate obavezu da ukažete poštovanje prema njima u Narodnoj Republici Kini, ali i najmanje deset kompanija sa kojima nikakvu saradnju do sad nismo imali", rekao je Vučić. Prethodno, predsednik Vučić je danas imao sastanak sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, a prisustvovao je, zajedno sa suprugom i vojnoj paradi povodom obeležavanja 80. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu.

"Sa predstavnicima Zijin Mining Group, jedne od najvećih svetskih rudarskih kompanija, razgovarao sam o daljem razvoju strateških projekata u Srbiji. Razmatrali smo unapređenje postojećih projekta, kao i dodatne investicije, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine. Potvrdili smo nastavak saradnje, sa ciljem daljeg razvoja industrije, stvaranja novih radnih mesta i očuvanja prirodnih resursa", napisano je u opisu fotografija susreta na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.