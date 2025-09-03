Politika

SUSRET VUČIĆA I SIJA: Predsednik Srbije na vojnoj paradi u Kini (FOTO)

V.N.

03. 09. 2025. u 07:02

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je Kina uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Vučić, koji u Pekingu na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovuje obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, naglasio je da "Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti".

СУСРЕТ ВУЧИЋА И СИЈА: Председник Србије на војној паради у Кини (ФОТО)

Foto: Printskrin

- Zahvalan predsedniku Siju i kineskom narodu na iskrenom prijateljstvu prema našoj Srbiji. Kina je uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti!

