PUTIN NA SASTANKU SA VUČIĆEM: Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije - krajem godine sednica Komiteta za ekonomsku saradnju
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin poručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se Rusija odnosi sa poštovanjem prema nezavisnoj orjentaciji Srbije.
On je prilikom razgovora sa Vučićem u Pekingu, gde obojica prisustvuju obeležavanju Dana pobede u Drugom svetskom ratu najavio da će do kraja godine biti održana još jedna sednica Mešovitog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Republike Srbije i Ruske Federacije.
- Spremni smo za zajednički rad. Nadam se da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji - rekao je Putin.
