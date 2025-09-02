PUTIN NA SASTANKU SA VUČIĆEM: Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije - krajem godine sednica Komiteta za ekonomsku saradnju

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin poručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se Rusija odnosi sa poštovanjem prema nezavisnoj orjentaciji Srbije.

Foto: Tanjug/AP photo

On je prilikom razgovora sa Vučićem u Pekingu, gde obojica prisustvuju obeležavanju Dana pobede u Drugom svetskom ratu najavio da će do kraja godine biti održana još jedna sednica Mešovitog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Republike Srbije i Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/AP photo

- Spremni smo za zajednički rad. Nadam se da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji - rekao je Putin.

Foto: Tanjug/AP photo