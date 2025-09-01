"KURTI ŠALJE POLICIJSKE FALANGE DA PRIVODE DECU ZBOG NATPISA NA MAJICAMA": Petković osudio privpođenje maloletnika na KiM
DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se povodom privođenja dvojice srpskih maloletnika od strane Kosovske policije, navevši da je u pitanju „slika i prilika Kurtijeve demokratije pred očima međunarodne zajednice“.
„Ovako Kurti srpskim đacima „čestita“ početak školske godine - šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama. Slika i prilika Kurtijeve „demokratije“ pred očima međunarodne zajednice. Gde se na svetu još deca privode zbog slika na majicama“, napisao je Petković na društvenoj mreži X.
Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je Kosovska policija izvršila kontrolu školskog autobusa na relaciji Mitrovica – Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog kako je navedeno uvredljivih natpisa na majicama koje su nosili, potvrdio je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira policije za region Sever Petrit Fejza.
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
KRUTIJEV TEROR NAD SRBIMA NA KiM SE NASTAVLjA: Izveli decu iz školskog autobusa i priveli ih zbog natpisa na majicama
01. 09. 2025. u 17:10 >> 17:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)