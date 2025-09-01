"KURTI ŠALJE POLICIJSKE FALANGE DA PRIVODE DECU ZBOG NATPISA NA MAJICAMA": Petković osudio privpođenje maloletnika na KiM

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se povodom privođenja dvojice srpskih maloletnika od strane Kosovske policije, navevši da je u pitanju „slika i prilika Kurtijeve demokratije pred očima međunarodne zajednice“.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

„Ovako Kurti srpskim đacima „čestita“ početak školske godine - šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama. Slika i prilika Kurtijeve „demokratije“ pred očima međunarodne zajednice. Gde se na svetu još deca privode zbog slika na majicama“, napisao je Petković na društvenoj mreži X.

Ovako Kurti srpskim đacima „čestita“ početak školske godine – šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama. Slika i prilika Kurtijeve „demokratije“ pred očima međunarodne zajednice! Gde se na svetu još deca privode zbog slika na majicama? https://t.co/2g1QiszQHA — Petar Petković (@PetkovicPetar) September 1, 2025

Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je Kosovska policija izvršila kontrolu školskog autobusa na relaciji Mitrovica – Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog kako je navedeno uvredljivih natpisa na majicama koje su nosili, potvrdio je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira policije za region Sever Petrit Fejza.

BONUS VIDEO-