"KURTI ŠALJE POLICIJSKE FALANGE DA PRIVODE DECU ZBOG NATPISA NA MAJICAMA": Petković osudio privpođenje maloletnika na KiM

D.K.

01. 09. 2025. u 17:25

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se povodom privođenja dvojice srpskih maloletnika od strane Kosovske policije, navevši da je u pitanju „slika i prilika Kurtijeve demokratije pred očima međunarodne zajednice“.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

„Ovako Kurti srpskim đacima „čestita“ početak školske godine - šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama. Slika i prilika Kurtijeve „demokratije“ pred očima međunarodne zajednice. Gde se na svetu još deca privode zbog slika na majicama“, napisao je Petković na društvenoj mreži X.

Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je Kosovska policija izvršila kontrolu školskog autobusa na relaciji Mitrovica – Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog kako je navedeno uvredljivih natpisa na majicama koje su nosili, potvrdio je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira policije za region Sever Petrit Fejza.

