BELA PALANKA DIGLA GLAS PROTIV BLOKADA "Tražimo samo miran i pristojan život za našu decu!"

В.Н.

31. 08. 2025. u 19:46

DOK se širom Srbije u 100 mesta održavaju mirna okupljanja građana, i u Beloj Palanci večeras je poslata snažna poruka – obični ljudi žele mir, stabilnost i povratak normalnom životu.

Foto: Printskrin

Građani su istakli da su umorni od blokada i rušenja vrednosti, te da im je najvažnije da deca odrastaju u sigurnoj i pristojnoj zemlji.

- Radim sa decom i svaki dan vidim koliko im znači mir i sigurnost. Zato želim da moja deca, kao i sva naša deca, imaju normalan život i budućnost ovde. Mi ne tražimo ništa posebno – tražimo samo miran i pristojan život. - rekla je građanka iz Bele Palanke. 

(Alo)

