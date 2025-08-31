BELA PALANKA DIGLA GLAS PROTIV BLOKADA "Tražimo samo miran i pristojan život za našu decu!"
DOK se širom Srbije u 100 mesta održavaju mirna okupljanja građana, i u Beloj Palanci večeras je poslata snažna poruka – obični ljudi žele mir, stabilnost i povratak normalnom životu.
Građani su istakli da su umorni od blokada i rušenja vrednosti, te da im je najvažnije da deca odrastaju u sigurnoj i pristojnoj zemlji.
- Radim sa decom i svaki dan vidim koliko im znači mir i sigurnost. Zato želim da moja deca, kao i sva naša deca, imaju normalan život i budućnost ovde. Mi ne tražimo ništa posebno – tražimo samo miran i pristojan život. - rekla je građanka iz Bele Palanke.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
(Alo)
Preporučujemo
DEČICA I U PARAĆINU: Lepe slike sa skupova širom Srbije (VIDEO)
31. 08. 2025. u 19:27
NE VIDI SE KRAJ KOLONE: U Batočini se vijore srpske zastave (VIDEO)
31. 08. 2025. u 19:19
UZ KOLO I PESMU PROTIV BLOKADA: Prokuplje pokazalo slogu i jedinstvo (VIDEO)
31. 08. 2025. u 19:06
KAKVA PRELEPA SIMBOLIKA: Golubovi mira pušteni u Kikindi (VIDEO)
31. 08. 2025. u 18:51
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)