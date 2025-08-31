Politika

DOSTA JE BLOKADA: Građani Prijepolja poručili "želimo svoju Srbiju nazad!"

31. 08. 2025. u 19:45

DOK SE širom Srbije u 100 mesta održavaju mirna okupljanja građana, i u Prijepolju večeras je poslata snažna poruka – obični ljudi žele mir, stabilnost i povratak normalnom životu.

ДОСТА ЈЕ БЛОКАДА: Грађани Пријепоља поручили желимо своју Србију назад!

Na čelu kolone kojoj se ne nazire kraj nalazi se umirovljeni episkop mileševski vladika Filaret, i zajedno sa građanima Prijepolja poručio da im je dosta blokada, kao i da žele svoju Srbiju nazad.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

