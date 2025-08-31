Politika

NAJLEPŠE SLIKE SA SKUPOVA PROTIV BLOKADA: Ova deca su naša radost (FOTO)

31. 08. 2025. u 18:25

GRAĐANI protiv blokada ustali su večera u 100 gradova i opština širom Srbije.

Foto Novosti

Najlepše slike stižu nam večeras iz Srbije. 

Na ulicama sa građanima koji su ustali protiv blokada su i naši najmlađi sugrađani. 

Pogledajte ove prizore iz Kraljeva, Vranjske Banje, ali i drugih mesta širom naše zemlje...

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

